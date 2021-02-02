盛群(6202)4月1日以後「出貨」的MCU全產品線調漲15%售價，此舉將帶動其營收與毛利率將同步上揚，今股價反映利多，股價一度大漲逾5.5%，股價衝上77.7元，早盤後漲幅收斂到2%震盪。

盛群原本來自聯電(2303)的代工價格自今年1月起漲價10~20%，近日因傳聞封測廠也醞釀漲價，故盛群在1月底陸續通知客戶，將自4月1日以後「出貨」的MCU全產品線調漲15%售價，以反應晶圓廠及封測的成本上揚，這是近20年來，首次聽聞MCU價格調漲，預估今年，盛群的營收與毛利率將同步上揚。

盛群目前由於全產品線都有客戶追加訂單，法人樂觀預估，盛群第一季的營收將有30%的年成長，呈現淡季不淡，且因1~2月出貨的產品皆是去年底已準備的庫存，那時聯電還未漲價，但3月出貨的產品就是採用聯電開始漲價的MCU，再加上2月的工作天期短，故預估盛群第一季毛利率仍有些微的衰退。

盛群看好今年安全防護MCU，應用在煙霧偵測器、火災報警器將出現明顯成長，2020年出貨數量成長51%，預估2021年出貨量成長100%以上，另外，還有BLDC馬達控制MCU，應用於吸塵器、筋膜槍、空氣清淨機等家電，2020年出貨數量成長30%，預估2021年出貨量也可成長100%以上。

盛群109年全年度合併營業額為56.14億元，年增加22.5%，全年度合併稅前淨利為12.61億元，年增加18.1%，全年度歸屬母公司稅後淨利達10.31億元，年增加12.7%，每股稅後盈餘為4.56元，其中第一季每股稅後盈餘為0.64元，第二季每股稅後盈餘為1.06元，第三季每股稅後盈餘為1.27元，第四季每股稅後盈餘為1.59元，第四季單季獲利創歷史新高。

(時報資訊)