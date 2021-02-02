交通部長林佳龍今（2日）上午再度前往視察搶修宣布，搶修工程都已經完成，將於明（3日）上午5時恢復雙向通車。（葉書宏攝）

交通部長林佳龍今（2日）上午再度前往視察搶修宣布，搶修工程都已經完成，將於明（3日）上午5時恢復雙向通車。（交通部提供）

台鐵瑞芳至猴硐段中斷60天 明晨5時恢復雙向通車

台鐵瑞芳至猴硐段去年12月4日因連日大雨發生大面積邊坡滑動，導致北部往東部路線中斷，台鐵緊急搶修後，僅恢復單線雙向通行，交通部長林佳龍今（2日）上午再度前往現場視察，宣布搶修工程已經完成，瑞芳至猴硐段歷經60天中斷，將於明（3日）上午5時恢復雙向通車，提供民眾往返東部更方便的交通。

林佳龍說，工程都已經修復，工作人員進行最後的巡察，原本預計於2月8日通車，提早至明（3日），今（2日）會完成通車準備，明（3日）上午5時雙向通車恢復雙向通車，特別感謝同仁們的辛勞，提早完工通車，該路段通車對於往返東部交通有非常大助益，提供正常的春節疏運。

林佳龍也提及，瑞芳至猴硐路段附近有一間土地公廟，先前進行拓寬工程時有搬遷該土地公廟，第3次前往參拜，非常靈驗，日前去參拜時雨就停了，施工也相當順利，所以也特地去還願，感謝土地公庇佑。

(中時 )