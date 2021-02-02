台南市安南區台江大道二段，2日深夜發生6人死亡車禍。據警方調查，死者年紀為16歲至22歲不等，車上還有一隻寵物狗因擠壓致死。據悉，車上6名死者除了是男女同事外，也同時是三對情侶，相約放寒假出遊，其中22歲王姓駕駛無照駕駛，並和台東的友人借車，疑因超速導致失控撞車，詳細車禍原因仍在釐清。

警方鑑識，從現場煞車痕以及監視器畫面研判，轎車行經台江大道的橋梁時車速相當快，導致車身彈跳起來，一落地後，整輛車就當場失控，整個90度甩尾撞上路邊工廠的警衛室，警方從現場的隨身物品初步判定身分，並釐清人際關係。

警方調查，6名死者分別是駕駛王男（22歲）、坐在右前座魏女（20歲）、後座廖男（21歲）、16歲黃姓少女、16歲羅姓少女及18歲楊姓少年，其中只有駕駛王男為台南人，其餘分別來自台中、彰化、南投等。

這起重大車禍發生於今日深夜0時許，王男駕駛自小客車搭載5名友人，沿安南區台江大道二段東往西方向行駛，於安南區台江大道二段201號前，疑因車速過快、車輛失控，撞進對向工廠大門口，車體扭曲變形，造成車上駕駛及乘客共計6人當場失去生命跡象，分別送往安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院，經搶救無效，均宣告死亡。

(中時 )