中廣董事長趙少康昨日（1）宣布重返國民黨，並透露不排除參選黨主席。國民黨前政策會執行長蔡正元表示，趙回來當然很好，無論回來吵架還是吃苦，此時的國民黨都該熱烈歡迎，但沒想到趙一回來就要選黨主席，他堅決反對趙一回來就要當黨主席。

蔡正元今日接受香港媒體《中評社》訪問坦言，他堅決反對趙少康一回來就要當黨主席，因為要回來總該說點好聽的話，至少該說「困難時期願與黨一起共渡難關」，但沒想到趙一回來就說要選黨主席，這恐怕會被當作笑話。

蔡正元指出他反對趙少康回來選黨主席的四大原因：第一，趙說高雄市前市長韓國瑜向黨主席江啟臣建議，讓他擔任中評委，以獲得角逐黨主席的資格，但去年12月，孫文學校總校長張亞中想選黨主席，就曾去找前主席洪秀柱向江建議，可否給予張中評委的資格？當時江以程序不符打回票，那現在趙找韓來講為什麼可以？江若同意趙沒道理，而且這明擺是給江找麻煩。

第二，2019年前主席吳敦義技術性讓鴻海集團創辦人郭台銘參加黨內2020總統初選，就引發軒然大波、鬧得不可開交，國民黨再來一次豈不重蹈覆轍？第三，趙少康曾是國民黨沒錯，但無論當年離黨理由多充分，大家心理總是有疙瘩，現在一回來就要選黨主席，「是把國民黨當什麼？」

第四，蔡正元質疑：「國民黨員難道會投給一個新黨的人來當黨主席嗎？」外界認為黨內深藍的人會把票投給趙少康，但他認為黨內深藍族群主要是黃復興黨部的人，未必喜歡趙。

此外，蔡正元認為，韓國瑜若本身出來選黨主席當然可以，但如今韓介入趙少康這件事，變成韓自己也別想選了，除了韓參選會不會當選的問題，韓粉與國民黨支持者是很明顯兩個不同的族群，何況去年宣稱的「十萬韓粉加入國民黨」，其實也並沒有發生。

(中時新聞網)