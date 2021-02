指揮中心31日公布案908的足跡,造成店家生意大受影響,但卻未公布908到另一家「平鎮某醫院」足跡,遭質疑雙標,衛福部長陳時中則回應,先前已解釋過在醫療院所的接觸者是完全掌握,至於老街這邊則是無法掌握,跟過去的原則一樣,只要能掌握的就不公布,不能掌握就公布。對此,台北市議員王世堅呼籲陳時中,表示適度地釋出訊息才能減輕指揮中心的負擔,不公布的情況下,反而風聲鶴唳草木皆兵,情況反而更糟。

王世堅今(2)日在臉書發文指出,指揮中心不公布平鎮醫院名稱有他的考量,擔心民眾會歧視與恐慌,但其實以部桃醫院、廣德餐廳為例,台灣人是很有同胞愛,當消毒作業完成後,台灣人送物資給部桃醫院醫護人員、消費力挺廣德餐廳,真的不用擔心歧視問題。

但王世堅也呼籲阿中部長,就如披頭四名曲《Hey Jude》的歌詞「別把全世界扛在肩上」(Don’t carry the world upon your shoulders),指揮中心非常辛苦,但適度地釋出訊息才能減輕指揮中心的負擔,不公布該平鎮醫院確實名稱,反而風聲鶴唳草木皆兵,情況更糟。

王世堅的貼文引來網友討論,紛紛留言表示「終於講了人話,可惜你家阿中有的只是傲慢」、「恰吉的台灣價值迅速下降中」、「不公布而造成民眾不知道,又再去該醫院感染。那要算誰的」、「不公佈的原因很牽強啦,說好的公開透明呢」、「不公佈倒楣被抓去隔離14天,更倒楣直接確診,台灣的做法真的叫民主?那歐美的做法不就是共產了?笑死」、「詐騙雙標中沒你講的這麼偉大,講這麼多幫他護航沒用啦」。

(中時新聞網)