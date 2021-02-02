32歲大陸女星馬思純，2016年跟周冬雨一同以《七月與安生》，拿下當屆金馬獎「雙蛋黃影后」，兩人身價水漲船高，但命運卻相差甚大，周冬雨之後以《少年的你》再拿金獎影后，但馬思純卻罹患心理疾病，就此消失了大半年，直到近日終於現身，還久違在微博po文，一句「我又重新笑開花了」，讓網友心疼落淚。

馬思純的異樣在去年7月首度被發現，當時媒體拍到她出現在精神病院，一臉素顏氣色極差，原本在頒獎典禮上光鮮亮麗的模樣盡失，身材變得臃腫，宛若菜市場大媽，事後她坦言自己罹患焦慮症，說到源頭，是小時候在學校被同學霸凌，爸媽卻要她努力證明自己過得比對方好，息事寧人的態度造成她個性變得很敏感。

而之所以患病，一來因為走紅壓力大，再者她有個名人阿姨蔣雯麗，從出道以來就背負著「走後台入行」這種輿論壓力，那年愛情方面也受挫，跟前男友歐豪分手，種種壓力之下就發病了，馬思純也坦言服用情緒方面的藥物，3天就胖了4公斤，自此她神隱了半年休養，最近才重新出現螢光幕前。

馬思純復出，驚喜登上陸綜《吐槽大會》，外型與身材都恢復當初光采動人的模樣，還在節目中抓起了頭髮模仿秦昊在《隱密的角落》裡的禿頭造型，眼裡盡是俏皮的神采，看起來好多了，馬思純也回歸微博，po文寫下：「你看，我又重新笑開花了」，堅強的模樣讓粉絲看了感動不已，直言「大半夜看到哭了」，讚她笑起來好美好治癒，希望馬思純從今往後都能發自內心地快樂。

(中時新聞網)