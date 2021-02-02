44歲美國男星達斯汀戴蒙（Dustin Diamond），曾演出情境喜劇《救命下課鈴》（Saved by the Bell），3周前被診斷出罹患肺癌，沒想到才過不到1個月的時間，他就於昨（1日）病逝，經紀人也發聲明證實噩耗。

上月7日才過44歲生日的達斯汀戴蒙，之後被診斷出罹患肺癌，且已第4期，最近剛完成第一輪化療，未料上周病情急速惡化，經紀人悲傷透露，他得知罹癌後，癌細胞快速蔓延體內，「因此他並沒有受太多苦，也不用承受無止盡的病痛，為此，我們相當感激。」

達斯汀戴蒙(後排中)曾演出情境喜劇《救命下課鈴》。(圖／達志影像)

達斯汀戴蒙10歲就入行，1990年曾出演《救命下課鈴》，作品多以影集、電視電影為主，曾和他合作《救命下課鈴》的星友，馬力歐羅培茲、蒂芬妮西森、伊麗莎白柏克蕾等，都紛紛表達哀悼之情，馬克保羅古斯勒讚他是「真正的喜劇天才」，馬力歐羅培茲也曬出與達斯汀戴蒙的合照，表示會一直想念著對方，「生命很脆弱，我們從來都不把它視為是理所當然。」

(中時新聞網)