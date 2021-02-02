人際關係是職業生涯中非常重要的課題。一名女網友分享，公司主管面臨各種突發狀況時，訊息中總是喜歡以「……」作回應，令她感到無言，甚至想要往主管臉上揍一拳，她好奇「……」是不是就是長輩口中傻眼貓咪的意思，貼文曝光後，反遭其他網友洗臉，出狀況主管沒罵你，已經很客氣了，還計較符號？

原PO日前於PTT女人板分享職場生活，若有各種突發狀況，都會立即以通訊軟體回報主管，但卻常常收到主管以「……」的回應，她表示主管什麼話都不說，超愛用點點點，每次看到真的很想要衝上去，往他臉上揍一拳，「到底是在點什麼？」點點點是不是就是長輩口中的傻眼貓咪？上司都很愛點點點嗎？

不少網友看了她的疑問後，不少人也分享表示，公司的大前輩超愛用，「……」會有一種愛講不講的感覺，明明有話要說，卻又不講，讓人猜半天，看了真的理智線秒斷，一股無名火直接上來；也有網友說，公司的主管也很愛用「呵呵」、「@@」、「= =」等符號，不過應該就是個人習慣而以。

另外，其中一名網友點出真相指出，通常主管「……」都算是有忍下來的狀態，並直指原PO一定是出包，主管才會這樣做回應，是本來想責備但又吞下，這種作法已算很客氣了，且主管都沒有衝過去打爆妳了，妳還想打他？其他人也表示，並非每個人的習慣都一樣，應互相包容。

(中時新聞網)