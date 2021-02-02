睡覺前腿腳感覺異常，活動後症狀消失又反覆出現？當心是否為「不寧腿症候群」。新北市立聯合醫院神經內科主任陳威志說明，不寧腿症候群的典型症狀是夜間睡前腳不舒服，出現麻麻的、癢癢的感覺。坐姿或臥躺時症狀更厲害，起身活動或走路後緩解，如此不斷反覆。少部份病人也會在手部發生。

陳威志表示，不寧腿症候群患者會因為腳部不舒服，導致無法入睡，且幾乎是每天晚上發作，造成生活上極大困擾。絕大多數病人自述症狀是腳麻、腳癢或感覺有蟲在爬。醫師解釋，不寧腿症候群讓病人覺得不舒服而想活動腳部，與入睡後腿部不自覺抖動的週期性肢體抽動不同，但二者之間有高度相關，有自覺症狀時，應進一步詢求醫師診斷。

●不寧腿症候群發生原因 缺鐵性貧血或神經病變

陳威志解釋，引起不寧腿症候群主要有兩種原因。第一種屬於原發性的不寧腿症候群，可能與基因、家族遺傳史有關。第二種是次發性的不寧腿症候群，如缺鐵性貧血，懷孕、洗腎，糖尿病、巴金森氏症、中風病人，也有機會引起不寧腿症狀。

不寧腿症候群的診斷以臨床症狀為主，這時會透過抽血檢測是否有貧血、缺鐵問題，也可能多驗葉酸、甲狀腺指數。糖尿病族群則會接受神經傳導檢查，確認是否為糖尿病引起的多發性神經病變。

不寧腿症候群常見症狀。(圖/今健康提供)

不過，有些缺鐵性貧血的病因較複雜，陳威志指出過去臨床上曾發現不寧腿病人的缺鐵性貧血，是腸胃道出血引起，而腸胃道出血的原因竟是腫瘤造成。須先找出病人缺鐵性貧血的原因，才能進一步加以處理。

不寧腿症候群常見原因。(圖/今健康提供)

●不寧腿難入睡干擾日常生活 正確治療效果明顯

臨床上，缺鐵性貧血是造成不寧腿最常見的原因之一。陳威志表示，缺鐵性貧血造成的不寧腿，治療方式相對單純，通常透過補充鐵劑，1-2個月就能大幅改善，有些貧血病人血紅素尚未恢復正常，不寧腿症狀已經消失。

改善不寧腿症候群有方法。(圖/今健康提供)

若是原發性的不寧腿症候群，通常會給予一種多巴胺接受體的促效劑，陳威志說明，這類藥物原用於巴金森氏症治療，表示這種不寧腿症候群的致病機轉，可能與多巴胺系統的功能異常有關。通常只需要睡前給藥，就能有明顯效果，患者不舒服的感覺很快消退，能夠正常入睡。另外，也可以使用抗癲癇藥物治療。

陳威志表示，不寧腿症狀群患者，易因為明顯症狀而無法入睡，嚴重影響生活品質，只要及早就醫檢查，給予適當的治療，都能有良好改善。此外，也建議避免過量攝取咖啡因、酒精、抽菸，以避免不寧腿症狀惡化。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)