電動車標竿企業特斯拉(Tesla)去年交車量近50萬輛已創新高，但離執行長馬斯克(Elon Musk)目標還很遠。他周一(1日)開通即時語音社交應用程式Clubhouse帳號，首場線上聊天吸引近5000人同時參加，話題林林總總，提到特斯拉時，馬斯克喊出特斯拉長期目標就是2030年時年銷2000萬輛。特斯拉周一收漲5.83%，再次衝破800美元大關，報839.81美元。

全球富豪榜眼馬斯克在提及他主要財富來源特斯拉時，先解釋去年電池日(Battery Day，9月22日)為何提出特斯拉要自造電池，「我要向我們的供應商強調很重要的一點，特斯拉沒有想讓他們倒閉，反而是希望他們提高產量。我們正努力盡快增加汽車產量，但主要限制因素是電池產量。」

他稱特斯拉目前的終極目標就是至2030年可以達成年交車2000萬輛，因為這可以在2030年全球20億輛汽車中占比達1%，然後透過逐年汰換，達成地球上所有汽車都使用永續可再生能源。不過，就算是去年也沒有任何車商做到年交車量破千萬輛門檻。

對於他另家從事太空運輸的初創公司SpaceX，馬斯克也表達信心，稱可以把前往火星花費時間由半年縮短至1個月，而且5年半內人類就能登陸火星，甚至提及人類殖民火星可能性，但他笑說自己的小孩不太喜歡去火星住這種想法。

馬斯克還提到自己創辦的開發人機介面公司Neuralink。人機介面(Human Machine Interface，縮寫HMI)指人類與電腦等機器建立聯繫、交換訊息管道的管道。他說Neuralink已經在1隻猴子頭骨植入無線發射器，可能1個月內左右就可以公布這隻猴子用腦玩電子遊戲的影片。馬斯克補充，希望人機介面能幫助大腦失去能力者在植入晶片後恢復腦功能。

(中時新聞網)