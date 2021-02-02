春節人潮管控 林佳龍：建立人潮警示系統 10:012021/02/02 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程。（葉書宏攝） 交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程。（葉書宏攝） 春節人潮管控 林佳龍：建立人潮警示系統 訂閱影音： 中時新聞網 交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程，他提及春節人潮管控措施，由於涉及內政部、農委會及相關風景區主管單位，會同各部會一併參考過去經驗，建立人潮警示系統。 林佳龍說，已經做好具體方案，建立於過往經驗，人潮較多的風景區、交通要道都會有具體管制，無論是人潮、停車數量都會管控，達到一定門檻之後就會啟動，以風景區為例，若停車數達到5成即管制進出，藉此管制車潮、人潮。 幸福公鹿帶路 春節疏運免踩雷 基隆廟口夜市防範年節人潮 林右昌：不排除重啟人流管制 (中時 ) #人潮 #風景區 #管制 #春節 #人潮管控 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽力逼宮 重燃股王戰火 04:102021/02/02 證券．權證 黃偉哲祭鐵腕 大賣場防疫升級 04:102021/02/02 地方新聞 南投懸日連3天 追日迷少了 04:102021/02/02 地方新聞 年關近 桃園大眾運輸加強防疫 04:102021/02/02 地方新聞 疫情嚴峻 連辦43年元宵燈謎喊卡 04:102021/02/02 地方新聞 新北稽查大賣場公安食安 04:102021/02/02 地方新聞 《傳產》六都1月交易量月減8.3％ 台中買氣不墜增4.6％ 08:012021/02/02 財經 操盤心法－春節長假測試支撐，股息題材可逢低布局 04:102021/02/02 證券．權證 春節車潮將湧現 北市壅塞路段、交通疏導措施公佈 11:482021/02/02 生活 柯Ｐ春聯網拍轉賣 免錢生意喊價100 04:102021/02/02 地方新聞 新聞早班車》男被輾斃 倖存女遭警冷嗆不會閃 07:112021/02/02 政治 生活熱門新聞 阿嬤天天買高鐵便當 真相曝光6千網全笑瘋 - 生活 小年夜變天！這三天強對流鋒面到 全台有雨 - 生活 小吃店賣啥利潤最高？答案曝光網全認同：真的賺翻 - 生活 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 面試3次都因一事被打槍 老鳥揭背後真相眾人驚訝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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