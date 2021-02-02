交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程。（葉書宏攝）

交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程。（葉書宏攝）

春節人潮管控 林佳龍：建立人潮警示系統

交通部長林佳龍今（2日）上午視察台鐵瑞芳至猴硐路段搶修工程，他提及春節人潮管控措施，由於涉及內政部、農委會及相關風景區主管單位，會同各部會一併參考過去經驗，建立人潮警示系統。

林佳龍說，已經做好具體方案，建立於過往經驗，人潮較多的風景區、交通要道都會有具體管制，無論是人潮、停車數量都會管控，達到一定門檻之後就會啟動，以風景區為例，若停車數達到5成即管制進出，藉此管制車潮、人潮。

(中時 )