和大(1536)現金增資發行普通股2,500萬股，每股認購價格90元，實收股款總額22.5億元，已全數收足，並訂2月1日為增資基準日，預訂股款繳納憑證上市日期為2月4日，本次現增股款將用於償還銀行借款。

2021年在電動車需求快速增溫下，和大積極擴增新廠及員工宿舍，嘉義三廠預計年後取得使用執照並完成投產，機器設備全面架設自動化AI智能產線，將會提高精密度、效率的研發製造維持產業競爭優勢。另外擘劃多年深根齒輪工業的研究與開發，未來更將於嘉義廠籌設齒輪博物館，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體表現。

展望未來全球車市轉型的發展，和大即將啟動嘉義第五、六廠建廠規劃，預定2022年動工以因應2023年後新增客戶需求，目前已掌握歐、美、中、韓多家手機及科技大廠投入電動車商機長期發展趨勢，和大技術已從傳統燃油車零組件轉型為綠能車減速傳動機構，率先在世界先端電動車市場佔有領導地位。

(時報資訊)