減產提振，周一美國原油期貨漲逾2.5%；據了解，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，12月份原油減產執行率來到99%，市場預期OPEC+自2月起，將嚴格遵守原訂的減產協議內容。然而，為彌補疫情期間而中斷的部分供應協議，OPEC今年1月原油產量已提高了16萬桶/日，但增產幅度仍低於預期。

此外分析師認為，上周奧克拉荷馬州庫欣庫存有望減少230萬桶，加上美國東北部正遭受冬季暴風雪的侵襲，燃料需求在天氣轉冷的情況下將受惠提升，提振投資人信心。其中美國原油漲幅2.6%，倫敦原油漲幅0.8%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲1.35美元，報每桶53.55美元；3月熱燃油漲0.05美元，報每加侖1.65美元；3月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.59美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.47美元，報每桶56.35美元。(商品行情網)

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