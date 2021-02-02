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一位邱姓女子上月30日中午時，透過外送訂購台中市西屯區一間連鎖飲料店的珍奶，開心戳開飲料喝了一口卻發現口感有些怪異，除了珍珠與奶茶外，還多了些殘渣感，女子把飲料倒出來則發現杯中充斥已經溶化的衛生紙碎屑。致電給店家，僅第一時間回覆對不起，會再賠一杯，此後再無任何表示。

據了解，邱姓女子1月30日中午時透過外送訂購了手搖杯飲料，戳開喝了一口珍珠奶茶後，卻發現口感有些奇怪，事後邱姓女子將飲料拿給妹妹試喝，妹妹喝完後覺得苗頭不對，將飲料拿去水槽倒出，這一看卻發現，倒在水槽上的奶茶混雜細碎的衛生紙殘渣，也可在杯底的珍珠看見明顯塊狀物。

邱女的妹妹說，姐姐說裡面很像有衛生紙，她跟著喝了一口，「結果裡面真的有咬不爛，一點一點的東西」。兩人隨即打電話向手搖店家反映，告知在飲料裡頭喝到衛生紙，但邱女的妹妹透露，當下先聽到電話那頭傳來嘻嘻哈哈的聲音，接著店員才不斷說：「對不起，下次直接跟他們說，會再賠一杯」。

邱女的妹妹透露，除了她致電過去的那次，店家再也沒有任何表示；仔細上網查店家的Google評論，卻發現早在8個月前，就有客人反應在飲料中喝到異物。邱女的妹妹無奈地說，感受真的很差，不會再去消費，更尤其現在是非常時期，希望店家能注重環境衛生。

台中市西屯區某間手搖店遭爆料在飲料喝到衛生紙，但早在8個月前就有客人在飲料中喝到異物。（翻攝Google評論）

邱女將經歷分享在臉書社團《爆廢公社二館》，不少網友在留言區回應，「好喝的祕密被你發現了」、「這有點誇張」、「你是不是得罪店員了」、「太噁心，現在非常時期還這樣喔」；也有網友對於店家回覆感到不滿，怒嗆「下次來賠你一杯？現在就應該要處理了，還等下次勒，誰敢再去」。

邱姓女子30日在台中市西屯區在手搖飲料店購買了珍奶，卻在裡頭喝到了衛生紙。（翻攝臉書社團）

有網友質疑會不會是飲料壞掉，原PO則在留言區回應，「衛生紙和壞掉的奶精很難分不出來，有纖維和沒纖維的差別」，原PO也表示，並不曉得這個衛生紙擦過什麼，直呼「嚐了一口後，晚上都吃不下了。」

(中時新聞網)