五股堆高機翻覆 66歲工人慘死機器下 10:082021/02/02 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 五股堆高機翻覆 66歲工人慘死機器下 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 66歲男性工人今天上午8時許，於五股區天乙路工廠門口操作堆高機時，堆高機不明原因翻覆並壓住該工人，警消獲報到場時，工人已明顯死亡因而未送醫，警方表示將進一步釐清事發經過。 假帳號用正妹圖 百人上當投資遭騙200萬 專訪／郭靜養3貓噴母愛 狂掉手機憂記憶衰退 (中時 ) #堆高機 #翻覆 #五股 #工人 #慘死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗台3線小貨車翻覆 2人受困消防人員搶救中 12:122021/01/28 社會 女菜販騎車自撞護欄 噴飛10公尺頭撞電變形桿身亡 14:172021/01/29 社會 醉撞3車如恐攻 殺人罪關12年半 04:102021/02/02 社會新聞 熱門股－六福 逢低敲進股價強彈 04:102021/01/30 證券．權證 蘋果代工廠 祭獎金留人過年 04:102021/01/29 全球財經 3周前才確診罹癌 44歲《救命下課鈴》男星病逝 09:542021/02/02 娛樂 鳳山婦疑未帶鑰匙 爬牆回家墜樓爆頭慘死 16:202021/01/30 社會 國8新市交流道匝道槽車翻覆 駕駛送醫急救不治 16:382021/01/28 社會 忠犬癡等過世主人5年不願離開 曾被狗肉販抓走險死 19:542021/01/31 萌寵 社會10點檔》失速列車130km時速出軌 百噸鐵軌噴飛 詭異災案揭密 19:532021/01/29 社會 北海岸死亡飆車 過彎撞貨車2男噴飛慘死影片曝光 10:212021/01/30 社會 社會熱門新聞 正妹理髮師上空只穿1片布 彎腰快掉出來 男客表情成亮點 - 社會 賓士跑車掛軍牌遭民眾直擊 身價990萬敞篷上路真相曝光 - 社會 【6死車禍】22歲駕駛無照又超載 6同事出遊遇死劫 - 社會 秒切神技避開連環撞 女嬌喊「老公你好厲害」 網笑翻 - 社會 遭老師當眾罵朽木 她機智回1句被媽狂讚：有刀娘來扛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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