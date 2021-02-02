搶攻年產值超過百億元的外帶外送美食商機，本土炸雞連鎖頂呱呱集團打造全新品牌「Wings Workshop！雞翅食研所」，挑戰全台第一間最多口味的雞翅店，位在台北市林森北路六條通的新店2月3日開始試營運，菜單上提供10種口味的雞翅、4款別具風味的沾醬、8項特殊單點產品、4樣配餐、7種份量選擇，最大份量甚至有100支雞翅，標榜雞翅控吃好吃滿！

「Wings Workshop! 雞翅食研所」主攻外帶市場，除了個人餐6支、8支、10支的選擇，還有派對聚餐的20、30、50、100支的選項。10種口味的雞翅，分為10個等級的辣度，由高至低分別為地獄水牛城、椒香麻辣、韓式辣味洋釀、帝國水牛城、甜辛哇沙比、起司咖哩、檸檬胡椒、蒜味醬油、日式碳烤、經典原味，不管你愛的是台式、美式、日式、韓式，這裡通通有，不用飛出國到Wings Workshop! 就能一次滿足。 選完份量、口味，還有醬料、配餐。Wings Workshop! 有4種沾醬可供選擇，田園醬、黃芥末醬、番茄醬、是拉差醬，另外還可額外加價升級套餐，4種價位分別如下：加價89元可升級副餐1種+功夫綠茶1杯；加價119元可升級副餐1種+巧達濃湯1杯；加價179元可升級副餐2種+巧達濃湯1杯；加價199元可升級副餐2種+巧達濃湯1杯+功夫綠茶1杯。副餐分別為薯球、細切地瓜薯條、高麗菜沙拉、薯泥，還可加價起司淋醬，香濃起司超犯規讓口味更上一層樓。另外還有提供8種單點炸物，花椰菜、蘑菇、杏鮑菇等人氣蔬菜都可以吃得到。

Wings Workshop!並與美國功夫茶合作，提供6款人氣飲品，包含泰式檸檬茶、泰式奶茶、功夫綠茶、檸檬綠茶、蜂蜜綠茶、蜂蜜檸檬，其中「泰式奶茶」及「泰式檸檬茶」更是搶先全台頂呱呱推出的獨家新品，熱愛泰奶的你一定不能錯過，感受一口雞翅一口泰奶的奢華體驗。

頂呱呱餐飲集團表示，雞翅專門店為集團成立46年來的首度嘗試，看準台灣民眾對雞翅類產品的喜愛以且日趨增加的家中派對聚會，以外帶門市為基礎，也可滿足上班族下午茶及學生餐會需求。未來Wings Workshop!雞翅食研所不排除以加盟方式讓台灣各地的消費者能快速品嚐到各種不同口味的美味雞翅。

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