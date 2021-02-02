嘉義縣中埔鄉裕民村一處違法設置的木屑堆置場，半個多月來不時悶燒，讓消防人員疲於奔命，飄散惡臭更是令附近居民困擾不已，1日村民群起抗議，中埔鄉長李碧菁、議員陳柏麟等人也到場聲援，業者自知理虧，承諾會盡快清場。
位於裕民村石頭厝的木屑回收場，1月14日起多次發生悶燒事件，至31日嘉義縣消防局已出動22車39人到場降溫滅火，加上臭味四散，嚴重影響附近居民生活，更有村民抱怨衣服洗了沒辦法曬，「因為還是臭」，苦不堪言下，昨裕民、中埔、龍門等村落村民到場抗議，縣府環保局也派員到場。
環保局廢棄物管理科長謝政哲說，去年9月接到民眾檢舉就曾派員稽查，發現該處堆放大量有機肥及木屑，欲從事培養土製造，涉及再利用行為，但業者並未取得主管機關核准，當時已依違反廢棄物清理法告發，並要求限期清除改善。
謝政哲說，當時業者承諾會清除，花了3個月卻清不到20％，昨複查發現仍未改善，會依法加重處分，如業者再不改善，不排除請檢察官介入調查。
李姓業者解釋，因天乾物燥導致堆置的木屑起火悶燒，絕對有誠意解決問題，但抗議群眾堅持立即清運、恢復原狀，在李碧菁、陳柏麟居中協商下，業者同意7天完成清場，才讓居民勉強接受，強調會派人天天盯場後，結束這場自己庄頭自己顧的抗議行動。
(中時 )
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