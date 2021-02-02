嘉義縣中埔鄉裕民村一處違法設置木屑堆置場半個多月來不時傳出悶燒狀況，讓消防人員疲於奔命，1日遭民眾抗議。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉裕民村一處違法設置木屑堆置場半個多月來不時傳出悶燒狀況，讓消防人員疲於奔命，1日遭民眾抗議。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉裕民村一處違法設置木屑堆置場半個多月來不時傳出悶燒狀況，讓消防人員疲於奔命，1日遭民眾抗議。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉裕民村一處違法設置的木屑堆置場，半個多月來不時悶燒，讓消防人員疲於奔命，飄散惡臭更是令附近居民困擾不已，1日村民群起抗議，中埔鄉長李碧菁、議員陳柏麟等人也到場聲援，業者自知理虧，承諾會盡快清場。

位於裕民村石頭厝的木屑回收場，1月14日起多次發生悶燒事件，至31日嘉義縣消防局已出動22車39人到場降溫滅火，加上臭味四散，嚴重影響附近居民生活，更有村民抱怨衣服洗了沒辦法曬，「因為還是臭」，苦不堪言下，昨裕民、中埔、龍門等村落村民到場抗議，縣府環保局也派員到場。

環保局廢棄物管理科長謝政哲說，去年9月接到民眾檢舉就曾派員稽查，發現該處堆放大量有機肥及木屑，欲從事培養土製造，涉及再利用行為，但業者並未取得主管機關核准，當時已依違反廢棄物清理法告發，並要求限期清除改善。

謝政哲說，當時業者承諾會清除，花了3個月卻清不到20％，昨複查發現仍未改善，會依法加重處分，如業者再不改善，不排除請檢察官介入調查。

李姓業者解釋，因天乾物燥導致堆置的木屑起火悶燒，絕對有誠意解決問題，但抗議群眾堅持立即清運、恢復原狀，在李碧菁、陳柏麟居中協商下，業者同意7天完成清場，才讓居民勉強接受，強調會派人天天盯場後，結束這場自己庄頭自己顧的抗議行動。

(中時 )