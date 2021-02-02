大陸男星秦昊2015年和伊能靜結婚，生下一女「米粒」，最近黃曉明閃電退出《乘風破浪的姐姐2》主持工作，節目組便找來秦昊救火接棒，參加來賓李菲兒近日在節目中談她認識的秦昊，透露兩人早年拍戲時，李菲兒因緊張曾邀秦昊私下先來對一次台詞，沒想到被他一句話打槍。

《乘風破浪的姐姐2》最近一集中，李菲兒透露曾在《日照重慶》跟秦昊合作，當時她才剛入行，對一切都感到很新奇，也因此有機會跟秦昊首度合作，她印象最深刻的是有次到現場問秦昊：「一會兒我們可以對一下劇本嗎？」秦昊聽聞後便擺出撲克臉，反問：「都背下來了嗎？」

李菲兒分享曾找秦昊對戲。（圖／翻攝自秒拍）

對於秦昊的質問，李菲兒當時面露尷尬說：「都背下來了」，秦昊則秒回：「對什麼對，一會兒我說什麼你自然反應就好了」，嚇得李菲兒當下只能微笑點頭說：「好的」，默默飄走，才明白秦昊的苦心是希望她在正式拍戲時能直接首次接受他的情緒反應，演出來才最真實。

秦昊打槍後，李菲兒嚇到說不出話。（圖／翻攝自秒拍）

李菲兒又說，歷經這部戲後，她拍了《激戰》、《我們約會吧》，回過頭還是最喜歡演過的電視劇《遠得要命的愛情》，自己在裡面演被眾人喜愛的灰姑娘「初夏」，笑說自己現實生活也很想當初夏，「全組的人都愛你，所有角色都愛你，不需要理由」，笑說自己還是有少女夢，很希望現實生活也像偶像劇那樣美好。

而伊能靜和小10歲的秦昊結婚6年，最近在節目《吐槽大會5》中，曾演過「小燕子」的黃奕大開兩人年齡差玩笑，指秦昊是「上對花轎嫁對娘」，讓伊能靜反批「不接受這個哏」，「這不是藝人的問題，什麼時代了？寫稿的人請學會尊重女性」。

(中時新聞網)