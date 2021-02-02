消防人員搶救受困車內的傷者。（洪榮志攝）

消防人員搶救受困車內的傷者。（洪榮志攝）

南市安南區台江大道1日深夜傳出重大車禍，一輛自小客車疑因無照駕駕、超速又超載，失控偏移導致撞上對向路邊的塑膠工廠警衛室後，車身嚴重扭曲，致車上6人受困。消防人員歷時1個小時將他們救出時，全部都已經沒有呼吸心跳，分別送往3家醫院搶救後，仍宣告不治，連車上的狗狗也死亡。警方已連夜通知家屬及車主，前來台南處理。

警方調查，時值寒假期間，並沒有汽車駕照的王男，上個月14日先向台東裴友人借車後，搭載魏姓女友等5名友人，帶著狗狗前來台南出遊。車上的3男3女，分別為3對情侶，有3人還是高中職生。其中，駕車的22歲王姓男子戶籍在台南市麻豆區，目前住台東縣，其餘5人分別住在台中、南投、彰化等縣市；副駕座是20歲魏姓女子，後座則有16歲黃姓少女、18歲楊姓男子、21歲廖姓男子、16歲羅姓少女等人，他們分別被送往安南醫院、永康奇美醫院及成大醫院搶救，最後死亡的魏女直到上午8點宣告不治。

據家屬表示，上個月24日一行人即已離家出遊，家屬也不知道他們的行蹤，今天凌晨接到警方通知，還以為是詐騙集團的電話，根本不知道居然跑到台南來。

據了解，這輛坐有6人的自小客車，深夜自台江大道東向西行駛時，疑因超速又超載，在台江大道二段一家塑膠工廠前突然偏離到對向車道，直接撞上路邊某塑膠工廠警衛室，導致車頭全毀、車身也嚴重扭曲，車上3男3女受困。路過民眾目擊後，立刻下車協助報警，並稱「車內不斷傳出痛苦的哀嚎聲！」

消防人員獲報趕抵後，首先破壞車體，並以吊車吊離車頂搶救，但車上6人均已無呼吸心跳。至凌晨1時搶救出車內最後一名女性後，隨即送往安南醫院、奇美醫院、成大醫院等搶救。狗狗直到吊車將肇事的自小客車吊起時，屍體才被發現。

據調查，由於地上無明顯煞車痕跡，初步研判因車速過快，轎車直接撞上警衛室。但詳細車禍原因，仍有待警方進一步調閱附近監視系統釐清。

(中時 )