中國社科院政治學研究所所長兼中國社科大學政府管理學院院長張樹華2日在陸媒《環球時報》撰文指出，30多年前冷戰結束之際，「中國崩潰論」「西式自由民主完勝論」「人類歷史終結論」甚囂塵上，如今，歷史與現實的強烈反差讓人深思。文章認為，要透過深入總結中國道路成功的政治實踐，突破西式「自由民主」的理論束縛和邏輯陷阱，構建升級版的民主研究和政治分析路徑，推進政治全面發展，以全面發展觀和共同發展理念，把握中國發展以及世界政治大勢。

張樹華表示，當今世界經濟、科技、文化、安全、政治等格局急劇調整。突如其來的疫情更是對各國政治經濟制度的一次檢驗。「東升西降」「西方之亂、中國之治」的政治反差與力量格局也愈發清晰。

文章稱，前些年，中國政治學在「補課」同時，也存在不加鑒別地將西方所有政治知識奉為圭臬，反而將「主權、國家、人民」等馬克思主義政治學重要概念棄之如敝屣現象。將西式「自由民主模式」當作普世的、通用的、無所不能的政治信條。對西方政治猶如盲人摸象。

冷戰後30多年來，在東歐劇變、蘇聯解體、蘇共垮台的歷史對比下，在金融危機後西方政治生態亂象叢生背景下，中國特色社會主義政治理論與實踐，為超越西式政治教條提供了絕佳的學術滋養和歷史機遇。

文章表示，2008年金融危機爆發以來，以美國為代表的西方世界不僅面臨經濟窘境，同時也陷入政治困境，再現了西式政治模式和理論體系的基因缺陷和邏輯漏洞。2020年各國政府抗疫表現，實際上是對不同政治制度、不同政黨效能及能力差異的全面檢驗。這些都為中國理論界尤其政治學界破除西式自由民主崇拜及「政治病毒」，提供越來越多現實佐證和背景資料。

張樹華強調，當下，中國政治實踐積累起的治理成效與經驗已漸成熟，中國政治學界要在努力破除西方話語邏輯陷阱的基礎之上，突破有基因缺陷的西式政治模式的天花板，實現政治理論和話語體系的有效突破。目前這方面的嘗試，已經不是「能不能」的問題，而是「敢不敢」和「如何成」的問題。

文章指，要以全面、科學、務實的政治發展方略提高政治力和發展力，以持續、穩定的政治戰略擴大中國在國際上的政治競爭力和政治影響力。中國全面、科學的政治發展觀，內嵌了一系列價值追求和系統邏輯關係，即政治發展的實踐進程一定是要有利於經濟發展、文化進步與社會和諧的過程。

張樹華指出，健全的制度體系、完善實施的體制、順暢的運行機制、及時有效的改革創新、靈活高效的政策措施、團結向上的官員隊伍，這些都是中國政治系統有效而成功的重要元素。而其中，良政善策是中國贏得先機、拔得頭籌的關鍵，也是發揮制度優勢和治理效能的「操作程式和執行密碼」。以西方民主缺陷和制度僵化而引發諸多政治問題為戒，樹立正確的民主觀和政治發展理念。

(中時 )