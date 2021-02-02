1.台積電(2330)：昨外資轉買超+昨夜ADR漲4.23%，今早股價強漲近3.5%、達633元，助攻大盤拿回月線。

2.聯電(2303)：昨三大法人聯手轉買超計6484張，帶動今早股價漲至52.8元，5日線、月線一次收復。

3.世界先進(5347)：去年獲利創新高，每股擬配息3.5元，投信持續加碼、昨外資也轉買超，今早股價大漲近3.5%，5日線、月線雙收。

4.第一銅(2009)：銅價看俏，昨外資、自營商聯手買超1510張，今開盤不到30分鐘成交量已突破3.1萬張，股價一度漲逾8%。

5.和大(1536)：列特斯拉概念股，投信連五日買超，今早漲逾3%，摸到5日線。

6.東森(2614)：旗下東森購物業績超旺，今早股價隨大盤強升近3%，收復5線、摸到月線。

7.聯發科(2454)：毫米波有進展，推出全新5G數據晶片M80，早盤續漲逾4%。

8.盛群(6202)：上季獲利衝新高，去年每股賺4.56元，4月起產品首度全面漲15%，人氣高朋滿座，觸及77.7元之持平前波高點。

9.力旺(3529)：首季營收拚創高，盤初高漲逾6%，站穩700元關、挑戰前波高價。

10.聯詠(3034)：DDI產能緊俏，獲外資續挺，早盤上攻逾3%。

11.立積(4968)：WiFi 6題材帶勁，營運可望逐季攀升，股價一度強漲逾5.5%，突破5日線。

12.祥碩(5269)：USB4崛起，營運爆發在望，晨盤衝破2000元關卡，觸及2140之短波高點，上揚逾4%。

13.陽明(2609)：Q1稅前百億台幣獲利恐被低估，早盤帶量走揚逾2%。

14.天鈺(4961)：AMOLED驅動IC拚上半年量產，人氣不散，股價上漲近7%。

15.友達(2409)：訂單旺、Q1獲利看俏，獲外資連4買相挺，早盤一度彈高4%，衝上5年半高價。

16.群創(3481)：面板賺錢，加薪5～10%，多頭漲聲叫好，盤初勁揚3%，站穩各短均線。

17.順藥(6535)：獲歐洲、南韓專利，缺血性腦中風新藥報喜，早盤聞訊拉漲停，飛越月線。

18.松瑞藥(4167)：培南新藥獲美FDA受理送件，今拉出第二根漲停後打開，漲幅收斂至5%附近震盪，30元有撐。

19.環球晶(6488)：漲價＋併購，今年營運看旺，昨獲三大法人聯手買超千張，今日彈漲3%，重返五日線。

20.先進光(3362)：天價賠償大立光，今吞第二根跌停後打開，月線告急。

21.鴻海(2317)：經濟環境好轉，投資人抱股過年有信心，今早股價反轉上漲逾3%，返回5日線。

22.凱美(2375)：第二季新產能開出後拉貨效益顯現，技術面、籌碼面有利多方，再度登上百元。

23.信邦(3023)：深化MAGIC五大領域布局，營運可望創歷年新高，多方休息後重啟攻勢，上漲逼近260元。

24.台泥(1101)：股價低水位+技術指標呈超賣吸引買盤低拉，走高突破5日、10日線。

25.鄉林(5531)：今年大陸推案拚新台幣220億，低檔買盤出手，開盤後攻高逾3.5%。

26.東元(1504)：加入鴻海MIH聯盟，H2推電動車動力系統新品，早盤漲5.5%，一舉突破中長均線。

27.達方(8163)：參與現增，入股太宇，早盤漲近2%，收復短均。

28.曜越(3540)：受惠電競宅經濟，今年業績看俏，早盤觸及漲停。

29.宏遠證(6015)：外資昨加碼買超，早盤漲逾5%，重返周線。

30.福邦證(6026)：去年EPS1.05元，登近3年高點，早盤漲逾3%，穩守票面。

31.亞德客-KY(1590)：去年EPS25.63元，三大法人昨賣超縮手，早盤漲逾1%。

(時報資訊)