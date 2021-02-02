封測廠南茂(8150)獲歐系外資看好今年首季淡季續強、全年營運表現續看優，但近半個月股價高檔修正達逾13％。今（2）日跟隨大盤開高後放量走高，勁揚5.79％至35.6元，早盤維持逾3％漲幅，領漲封測族群。

南茂2020年12月自結合併營收21.9億元，月增6.9％、年增達20.13％。帶動第四季合併營收63.1億元，季增達10.98％、年增達13.26％，全年合併營收230.11億元、年增達13.15％，三者全數改寫新高，成長幅度優於外資及法人預期。

南茂董事長鄭世杰先前指出，去年第四季驅動IC成長動能優於記憶體，南茂受惠產能擴充、稼動率提升及漲價效益顯現，預期第四季營收可望續揚，且毛利率及業外損益狀況可望顯著改善，全年營收可望成長達10％，帶動獲利表現優於前年。

歐系外資指出，南茂受惠驅動IC及後段封測價格調漲，去年第四季營收季增率優於預期，稼動率提高可望帶動毛利率出現更顯著改善。由於封測產能供需持續吃緊，預期南茂將跟進同業頎邦腳步、調漲凸塊（Bumping）封裝價格5～10％因應。

展望今年，歐系外資預期儘管工作天數較少，南茂首季營收仍可望持平去年第四季，優於往年衰退中個位數百分比的季節性修正。受惠價格調漲、較佳的訂價環境支撐，可望使毛利率僅小幅季減0.6百分點，抵銷新台幣升值干擾。

歐系外資預期南茂今年的驅動IC業務成長將優於記憶體及邏輯業務，配合漲價效應挹注，受惠價格較佳及毛利率成長趨勢，看好今年營收可望年增高個位數百分比，將今明兩年每股盈餘（EPS）預期調升4～9％，維持「優於大盤」評等、目標價自40元調升至43元。

(時報資訊)