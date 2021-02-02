人民幣中間價下跌113個基點 10:252021/02/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價2日報6.4736元，較上日報價6.4623元下跌113個基點，單日跌幅0.17％。 截至2日上午9點55分，人民幣兌美元在岸價報6.4604元，較上日收盤價6.4641元上漲37個基點，漲幅0.06％。 人民幣兌美元離岸價報6.4636元，上漲107個基點，漲幅0.17％。 快手IPO火熱 涉侵權爭議 中芯 撤出美國OTC市場 (工商 ) #基點 #漲幅 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內政部健檢房市 不動產診斷指標 不公開 04:102021/02/02 財經要聞 豐興廢鋼、鋼筋價 連三降 04:102021/02/02 證券．權證 印度放寬外資投資保險業上限 04:102021/02/02 全球財經 中鋼3月內銷盤價續揚 04:102021/02/02 財經要聞 聚酯、加工絲價漲 宜進集團營運樂觀 04:102021/02/02 證券．權證 封關倒數 台積電狂飆近3％強攻 台股收復月線 09:262021/02/02 財經 台資餐廳搶商機 冷凍年菜飄台味 04:102021/02/02 焦點新聞 社群散戶喊衝 銀價炒上8年新高 04:102021/02/02 財經要聞 京滬高鐵去年淨利估減七成 04:102021/02/02 全球財經 散戶軋空潮湧向貴金屬ETF 德銀預測下波目標是這2種 09:182021/02/02 財經 政院：協調鋼材穩定供貨 04:102021/02/02 金融．稅務 財經熱門新聞 世界先進副總劉啟光猝逝 上周才出席經部晶片便當會 - 要聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 財經 如同川普打貿易戰 專家：陸重擊澳經濟 關鍵數據揭贏家 - 財經 需求大爆發 DRAM合約價全面上漲 - 財經要聞 - 工商時報 馬斯克喊2030起年交車2000萬輛 特斯拉股價漲近6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。