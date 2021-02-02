人民幣兌美元中間價2日報6.4736元，較上日報價6.4623元下跌113個基點，單日跌幅0.17％。

截至2日上午9點55分，人民幣兌美元在岸價報6.4604元，較上日收盤價6.4641元上漲37個基點，漲幅0.06％。

人民幣兌美元離岸價報6.4636元，上漲107個基點，漲幅0.17％。

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(工商 )

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