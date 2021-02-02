大陸演員侯祥，出道十多年演出《闖關東》、《生死線》等許多膾炙人口的作品，不過今年36歲的他，因為長相導致戲路受限只能演小孩，這與他九歲時就被醫生宣告停止發育有關。

侯祥從九歲時就一直沒有長高，讓父母相當擔憂因此帶去醫院檢查，卻被診斷出已經停止發育，當下父母得知此狀況自責不已，不過侯祥倒是樂觀看待此事，還安慰父母：「竟然改變不了長高的事，那為啥不能高高興興接受呢？」某次偶然機會被一位知名導演相中邀約拍戲，便開啟了他的演藝之路，雖然出道至今都是飾演配角，但他的精湛演技已讓人刮目相看，也有許多代表作，不過受限於長相，一直以來只能扮演小孩的角色。

侯祥和老婆站在一起時，都會被取笑像是「母子」一樣。（圖／微博）

雖然長的像小孩一樣，但侯祥可是順利娶得暗戀許久的高中同學，唸書時害怕被拒絕不敢表白，畢業多年後再次與妻子相遇，這時才鼓足勇氣告白，而妻子不僅未因為矮小身高而嫌棄他，反倒是被他的才華和能力吸引，也因此順利娶得美嬌娘，不過年近36歲的他，由於看上去仍像國小生，每當娃娃臉的他和老婆站在一起時，都會被取笑像是「母子」一樣。

雖然長著娃娃臉讓許多人稱羨不已，但侯祥坦承生活上飽受困擾，不管走到哪都會被誤認是個小孩，尤其是開車上路時，常被收費站的人以為是未成年駕駛，讓他哭笑不得。

(中時新聞網)