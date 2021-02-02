猴硐坍方段預計明天雙線通車。（台鐵局提供）

猴硐坍方段預計明天雙線通車。（台鐵局提供）

猴硐坍方段預計明天雙線通車。（台鐵局提供）

台鐵局瑞芳-猴硐間K12＋233處去年12月4日因邊坡坍方造成路線中斷，經全力搶修已於12月14日恢復東正線單線雙向通車，西正線因岩盤滑落，為避免直接斬斷坡腳破壞岩盤穩定性，原訂農曆春節前完成西正線搶通，在台鐵局日夜不懈搶修作業，預計可提前至2月3日完成搶修，恢復雙向通車。交通部長林佳龍今日上午第9度視察現場，當場宣布此一好消息。

台鐵局表示，工地現場位處濕冷東北角，受地形季風及寒流侵襲影響，連日降雨再加上濕冷，增加施工困難度，經現場人員持續搶修現場，在邊坡保護部分共設置696平方公尺施工構台、49支基樁之排樁擋土牆、174立方公尺繫梁、20支微型樁及土方清運共2500立方公尺，完成後接續施作軌道工程，包含：軌道鋪設整正、電車線架設、電力及號誌等復原作業，並進行軌道路線、號誌及電車線之運轉測試，確認安全後恢復西正線通車，並持續以自動化全測站監測邊坡狀況，以確保行車安全。

台鐵局為儘速恢復宜蘭線雙線通車及強化邊坡穩定目標，針對西正線搶修工程廣納專業意見，邀集中華民國大地工程技師公會、台灣世曦工程顧問公司及農委會水土保持局等外部委員，及台鐵局顧問團隊聯合大地工程顧問公司與中棪工程顧問公司等共同討論搶修計畫，並依規劃工序持續管控施工進度，預計將可順利提前於2月3日恢復雙向通車。

(中時 )