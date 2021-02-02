一名網友在臉書爆料，一家位在新北市的豆腐工廠環境相當惡劣，店家將豆製成品擺在外頭任由整群蒼蠅停靠，白色的豆腐上竟有密密麻麻、像是「黑芝麻」般的蒼蠅，近看讓附近居民紛紛作噁，他還爆料該廠根本沒有營業登記，沒有設置污水排放系統，冰箱內擺放雜物、使用回收油等。

該網友在臉書「爆廢公社」張貼出7張照片，一家位在新北市的豆腐工廠環境相當惡劣，並爆料廠內的冰箱根本沒有清理、使用回鍋油，製作出的豆腐成品擺在外頭，許多蒼蠅停在上頭，「更誇張的是，工廠根本沒有營業登記」，沒有設置排放汙水系統，甚至沒有廁所化糞池。

一名網友在臉書爆料，一家位在新北市樹林區的豆腐工廠環境相當惡劣，店家將豆製成品擺在外頭任由整群蒼蠅停靠。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社」）

其中1張照片中，整排的豆腐成品上佈滿密密麻麻、像是芝麻的蒼蠅，讓人不僅看了作噁，另張照片中，工廠的鐵品幾乎全部生鏽，油罐也相當骯髒。原PO還說，去年中秋節時他曾目睹工廠員工在作業區域烤肉，炭灰甚至都飛入成品內。

許多網友則留言，「看到這個，我一段時間不敢吃傳統豆腐了」、「好噁心，你這樣會害我不敢買市場的豆腐了啦」、「不用舉報，在這裡po出來、應該不久就有衛生局的去檢查了」、「太噁心了吧」、「這種東西誰敢吃啊」。

根據「食品工廠建築及設備設廠標準」，食品工廠之廠區應築有通暢之排水溝，空地應舖設混凝土、柏油或予以綠化，不得有塵土飛揚，環境應隨時保持清潔，地面應隨時清掃、保持清潔，排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味；禽畜、寵物等應予管制；員工宿舍應與作業場所完全隔離並分別設置出入口；應實施病媒防治措施。

(中時新聞網)