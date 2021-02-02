春節團圓重要節日，很多民眾從國外返台，疫情期間1人1房的檢疫替代所出現暴滿，台中市長盧秀燕2日表示，春節前返鄉過節的民眾高峰期，台中市在隔離或檢疫壓力很大，平常日保持2000人左右，去年底檢疫者不斷倍增，最高達5000多人，直到昨日已下降為3000多人，目前已有很多旅館同業公會加入提供居家檢疫所，讓民眾安心回家過年。

盧秀燕上午在市政會議表示，台中市是全台第2大城市，要居家檢疫的民眾，平常日保持在2000人左右，但去年底倍增到5000多人，同時有5000多人從國外返國，造成台中市的防疫物資，或居家檢疫替代所壓力大增。

她表示，衛福部規定防疫從居家檢疫環境，改成1人1房，即使是透天厝，1個門號只能有1個人居家檢疫，造成居家檢疫替代所爆滿那，也造成很多家庭困擾，感謝民政局、衛生局、觀旅局與旅館同業公會提供檢疫替代所。

盧秀燕說，檢疫民眾人數最高峰，大概在上個月底左右，尤其是去年12月25日到31日之間是最高峰，隨著居家檢疫14天期滿，有很多市民朋友、居家檢疫逐漸出關，解除居家檢疫，目前居家檢疫到昨天為止，1日統計，居家檢疫的人數從5000人已經降為3000多人。

「最高峰的難關已經過去」，盧秀燕統計目前為止，目前替代所入住198間，預約57間，可使用空房113間，即使都入住，空房還有56間，居家檢疫替代容量比較餘裕，只要小心因應，就能安心安全過好年。

盧秀燕提醒，年底期間台中市加強防疫，小心因應，安心安全的過好年，因為今年無法出國，台中市防疫穩定，已有很多人要來台中走春，台中歡迎遊客，也要做好防疫作業。

(中時 )