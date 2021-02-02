美股上周出現震盪加劇，出現去年10月以來最大的單周跌幅，焦點落在散戶的軋空戰與聯準會會議。富達投信認為，今年的股市投資要留意成長股和價值股的此消彼長。成長股因央行釋放資金與個人投資者的高度參與，近一年表現遙遙領先價值股。價值股何時恢復動能成為市場關注焦點，但隨著價值股近期的上揚，部分類股也出現評價與其獲利不匹配的現象。觀察價值股除了單從產業觀察外，重要的還是單一個股本身的獲利能力，而非單從產業觀察。

據1月美銀美林基金經理人報告，投資人情緒持續樂觀，近87%投資人預期全球企業獲利將在未來12個月內改善；產業方面，投資人大幅加碼能源、原物料、銀行等景氣循環股，並對健康護理、電信及科技股進行獲利了結。投資地區方面，近62%投資人表示希望加碼新興市場部位，且有67%的投資人認為新興市場會是今年表現最佳的地區。

聯準會(Fed)上周三結束今年首場利率決策會議，富達投信認為本次會議有五大焦點:1.維持寬鬆利率政策不變，利率維持在0-0.25%。2.經濟復甦緩慢，失業率雖從高點15%回落，但實質失業率仍高達10%。3.維持每個月1200億美元的購債規模，現在談縮減購債尚言之過早。4.疫情變化多端，疫苗接種速率也是影響經濟復甦的風險因子。5.聯手新任財長葉倫，維持美國經濟。

(時報資訊)