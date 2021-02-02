美股周一大漲，台積電美國存託憑證(ADR)漲幅達4.23%，台積電(2330)今天股價隨之開高，開漲18元至629元，為連續第二天上攻，盤中漲25元至636元，在所有均線之上，技術面轉強，並貢獻台股指數逾200點。

先前，台積電股價連續6個交易日下挫，自高點679元滑落至591元，回跌88元，跌幅12.96%。今日回升至636元，較低點反彈45元，超過跌點的一半。

台積電ADR收在126.66美元，漲5.14美元，漲幅4.23%，換算每股為台幣719.05元。台積電周一守住600元關卡，收盤611元，大漲20元，終止連續六個交易日下跌，外資也中止連續八個交易日賣超。外資先前連續8個交易日合計賣超台積電逾17萬張，周一轉為買超5559張。

先前台積電股價連續6個交易日下挫，自高點679元滑落至591元，本周一止跌強彈，今日再度強勢上攻，盤中漲25元至636元，漲幅逾4%，市值增加6482.6億元，回升至16.49兆元。

台積電第1季營運展望樂觀，預期在高效能運算需求強勁，加上車用市場復甦，單季營收可望達127億至130億美元，季增約1.3%，可望續創歷史新高紀錄。

展望今年，台積公司預期，晶圓代工業將成長約10%，台積電營運表現仍將優於業界水準，今年美元營收將成長約15%。長期來看，在5G與高效能運算應用市場可望長期成長驅動下，台積電2020年至2025年營收年複合成長率將達10%至15%。

(時報資訊)