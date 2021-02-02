牙齒的疾病不僅是口腔問題，如果鼻竇遭細菌貫穿產生發炎，也可能導致鼻塞、鼻涕倒流等鼻過敏反應！正常情況下，牙齒會被1層健康的牙周組織如牙骨膜、牙床骨包覆，如果牙齒牙根有裂痕，或牙周、牙髓受到感染，上顎牙根又很靠近鼻竇底部，細菌就有機會互相流竄，造成牙齒與鼻竇持續發炎。直到牙齒損裂嚴重無法拯救，就需拔除壞牙，往往在去除病源之後，鼻病等症狀也就不藥而癒了。

前立法委員李俊毅就是這樣的例子，曾因為右側上顎小臼齒旁冒出膿包並感覺悶痛而就診，該牙齒20多年前已抽過神經、做過根管治療，牙醫師吳碧礽研判，膿包反覆冒出恐源自細菌滋生或牙根斷裂造成的發炎現象，加上他又有抽菸習慣，於是建議將壞牙拔除，進行積極治療。

吳碧礽指出，將李委員的牙齒拔除後發現，不僅牙齦外側長膿包，牙髓腔內也長了個黑色大膿包，小臼齒的牙根骨頭已被細菌侵蝕，連帶殃及鄰近的犬齒牙根也外露，治療過程中費了番功夫才將牙床骨感染源和菸垢仔細刮除乾淨，然後將與鼻竇相通的缺口以骨粉填補完成，再植入植體，順利裝上臨時假牙。

由於當天採「即拔即植」的治療方式，翌日除了清創後的植牙傷口仍感到稍微疼痛外，原本纏身許久無法根治的鼻過敏、喉嚨卡痰以及右耳雜音症狀，隔天早上竟不藥而癒，成為他治療牙病後的意外收穫。

前立委李俊毅上顎牙根爛釀鼻竇炎，植牙後鼻病不藥而癒。(圖/健康醫療網提供)

吳碧礽醫師說，李委員的例子應該是「即拔即植」，清創完畢又即時用植體堵住口鼻相通的洞口，才讓鼻子的症狀即時得以改善！

以往從拔牙、補骨到植牙的3個步驟，前後至少需費時半年以上，在拔牙當下立即植牙，不僅能畢其功於一役，病患也不需一再承受手術的不適。擁有20年即拔即植豐富臨床經驗的吳碧礽醫師表示，植牙必須顧及對向牙齒的高度與牙床骨是否足夠的問題，選擇在拔除牙齒當下立即植牙會是最佳咬合位置，如果牙床骨頭狀況良好，就能立即裝上臨時假牙；若骨頭比較薄需補骨就要等待半年讓骨頭生長完整後，再裝上假牙，植牙會比較穩固。

植牙日益普遍，植體種類也相當多元，針對上顎鼻骨比較薄、或是牙根長在鼻竇內的患者，牙根持續發炎後就容易穿破鼻骨和鼻膜，除了治療時要再填補骨粉外，植牙時還須特別小心預留牙齒與鼻腔間的安全距離。

吳碧礽提醒，臨床上有許多病患往往等到牙齒出現症狀、感覺疼痛等才來就醫，平時應養成定期看牙醫、半年洗1次牙的習慣，藉由回診能及時發現牙齒問題，就能盡早治療、妥善處理。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)