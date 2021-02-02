法務部行政執行署1日公布最新禁奢令，曾涉及機場捷運BOT仲裁弊案的前立委郭政權，因積欠4700多萬元稅金，繼2019年8月被公告禁奢後，再度被發布禁奢令，每月生活費不得超過1萬8500元。

前最高檢察署特偵組2007年偵辦機場捷運系統 BOT案衍生的仲裁弊案，懷疑取得機場捷運系統 BOT案的長生國際開發公司，與交通部解約過程中，透過仲裁訴訟程序拿回保證金9億多元，可能涉及弊端，約談當時的長生公司總經理郭政權，並向法院聲請羈押禁見獲准。

由於國稅局認定郭政權收7千萬且涉逃漏綜所稅，移請執行署追討，據統計，郭欠稅加罰鍰迄今為4708萬9137元；2019年8月行政執行署台中分署首度對郭發出禁奢令後，郭仍拒繳欠稅，行政執行署1日再度對郭發布禁奢令。

郭政權被禁止購買、租賃或使用逾2000元商品或服務、禁搭計程車、高鐵、飛機，禁去酒店、夜店、舞廳俱樂部、休閒會館、KTV、四星級飯店消費以及每月生活費不准超過1萬8500元；執行署將依民眾檢舉，以郭隱匿資產為由聲請拘提、管收，若追回稅款將發檢舉獎金，最高1百萬元。

行政執行署同時發布禁奢的還有廖賴淑慎欠稅5698萬8979元，及欠稅5418萬5544元，曾被聲請管收獲准的前北儒精密總經理曾政富。

(中時 )