台南人口雖居六都之末，但它超強的文化底蘊，吸引人的傳統美食，加上台積電等大廠進駐南科，已讓愈來愈多人想來此定居。不過，臉書社團「台南式」發文指出，這個城市樣樣都好，就是交通爛到不行，讓人難以忍受，這番言論立時卻引來網友熱議。

有網友之前在PTT問卦，台南吸引人搬過來的原因是什麼？臉書社團「台南式」因此發文做小民調，台南除了交通狀況爛到不行之外，其他真的是最適合人居住的地方！你覺得勒？

一提台南交通爛到不行，不少網友心有戚戚焉，「交通死亡率六都第一，真的就爛啊」、「公車不整頓卻一直想蓋捷運，到處禁行機車但汽車違停在機車道，圓環規劃不知道在規劃什麼鳥蛋」、「路上一堆違停擋路，不會禮讓行人，綠燈搶著投胎，還有從巷子鑽出來的，三寶根本一堆，每天都能遇到」。

但也有人不以為然嗆聲，「你怎能以偏概全說台南的交通爛，住台南要少開車、多騎機車，才能享受交通的暢行無阻與便利性，我最喜歡台南了。」、「來來來，哩來高雄住個半年看看，保證你開始懷念台南的交通。」、「ㄟ，我台南人到台北工作12年多，真的沒特別感覺台南交通爛捏」。

原PO回應底下留言指出，「那叫做以偏概全覺得交通好，我說的交通狀況又不單指開車騎車在路上的狀況，包括大眾運輸的可及性、人行道的友善度、道路設計規劃、號誌管制、車禍意外事故造成的受傷與死亡人數，這些台南都是完全不及格的。」此說也獲外地人認同，「想搬到台南居住，可是覺得大眾運輸設備不方便！」

至於為何台南交通欠佳，在地人點出關鍵原因，「有些是外地觀光客造成的。外地人不熟悉路亂開，連人多的巷子也要闖，看看假日的台南市區熱鬧景點就知道。認真來說，台南只要沒有觀光客的環境其實是才是最舒適的。」

(中時新聞網)