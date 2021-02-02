根據今天公布的研究，自疫情2020年3月剛開始爆發以來，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）療法與醫院照護方式改善，使加護病房死亡率降低超過1/3，但這樣的進展可能將停滯。

醫護人員剛開始面對第一波疫情時，對於如何對抗新型冠狀病毒還沒什麼頭緒，但現在他們手邊有一些有效的藥物與療法，可協助重症患者改善病況。

法新社報導，一項針對全球加護病房COVID-19患者死亡率所做的大規模統合分析發現，死亡率在2020年10 月降至36%，研究報告發表於「麻醉」（Anaesthesia）期刊。

同一批作者在稍早的分析中發現，截至2020年5月底，加護病房死亡率從3月底的60%降至42%。

研究執筆人說：「我們去年進行的第一個統合分析顯示，加護病房的COVID-19死亡率在2020年3月到5月間大幅下滑，之後的更新分析結果顯示，2020年6月到10月的死亡率似乎已經持平或達到高原期。」

研究人員分析的是52個觀察性研究的數據，包含4萬3128名患者的資料，這些研究來自歐洲、北美洲與中國，還有來自中東、南亞與澳洲的報告。

研究報告執筆人說，醫療院所現在有更多知識，知道哪些療法有效、哪些無效。

特別是，醫護人員現在可以使用地塞米松（Dexamethasone）等類固醇，提高需要供氧的重症患者存活率。自爆發疫情初期以來，醫界使用了氧氣療法、輸液療法與控制血凝塊等策略治療患者。

不過，在他們完成分析後的幾個月，全球又出現數種新的冠狀病毒變異病毒株，研究人員說，加護病房可能將因此承受更多壓力。

英國科學家最近警告，在英國出現的變異病毒不只更具傳染力，也更致命。

但率領康復（Recovery）試驗提供地塞米松使用證據的何比（Peter Horby）最近說，這種藥物應可持續對新變異病毒株發揮相同療效，因為藥物是對人體的免疫反應發揮作用，而非病毒本身。

牛津大學（Oxford University）新興傳染病教授何比說，自爆發首波疫情以來，療法整體改善已讓死亡率下降，甚至「可消除新型冠狀病毒與新變異病毒株之間的差異」。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100202

(中央社)