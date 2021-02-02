繼釋出iOS 14.4以及iPadOS 14.4，進一步提升iPhone與HomePod mini之間接力播放的順暢度之後，蘋果（Apple）強化iOS 14以及iPadOS 14的行動仍未停歇。根據稍早前釋出的iOS 14.5/iPadOS 14.5 Developer Beta 1更新日誌，此版本中加入了多項具指標性的新功能，其中最受矚目的功能之一就是可以在配戴口罩的情況下，藉由Apple Watch來解鎖iPhone，緩解Face ID在配戴口罩時經常難以順利解決的窘境。

根據蘋果釋出的iOS 14.5以及iPadOS 14.5 Developer Beta 1 的更新日誌，此版本加入的功能包含：

（1）戴口罩時使用 Apple Watch 來解鎖 iPhone。現在，當使用者戴著口罩遮住口鼻並嘗試使用 Face ID 時，可以利用 Apple Watch 快速解鎖 iPhone。Apple Watch 必須配戴於你的腕上，並已解鎖。 解鎖的經驗類似於使用Apple Watch 解鎖你的 Mac 一樣。

（2）App 追蹤控制項目與透明度：開發者必須獲得使用者的許可才能對你進行追蹤。可在「設定」裡查看你已允許追蹤的 app，並且隨時變更偏好設定。

（3） Siri 更新：可以讓 Siri 打電話給緊急聯繫人。

（4） 遊戲控制器支援功能：針對最新的 Xbox 和 Playstation 遊戲控制器加入 iOS 和 iPadOS 支援功能。

（5）擴展手寫辨識、「隨手寫」等功能 (僅限 iPadOS)：葡萄牙文、法文、義大利文、德文、西班牙文。

（6）其他功能更新：包括改善 CarPlay 中的「分享抵達時間」與開放 5G 全球雙 SIM 卡支援功能 （一張實體卡一張eSim）。

針對配戴口罩時，可利用Apple Watch順利解鎖iPhone，前提是Face ID 可以正常運作，只需看一眼 iPhone 即可自動解鎖。Apple Watch 將會發出觸覺回饋，讓你知道 iPhone 已經解鎖。使用者可以在 iPhone 上「設定」裡的「Face ID 與密碼」選擇使用 Apple Watch 解鎖 iPhone。

當使用者佩戴著Apple Watch且已經為Apple Watch解鎖時（換句話說，已經過使用者認證），裝置設備必須位於附近，才可在戴著口罩遮住口鼻並嘗試使用iPhone上的 Face ID 時，利用 Apple Watch 快速解鎖 iPhone。 當使用 Apple Watch 解鎖 iPhone 時，使用者會收到觸覺回饋與通知，也可以在此時選擇鎖定裝置。

蘋果指出，使用 Apple Watch 解鎖 iPhone 的功能，僅限用於解鎖 iPhone。如需使用 Apple Pay 進行交易，使用者戴口罩時可以使用 Apple Watch 進行交易。如需使用 App Store、iTunes 和 Safari 的「密碼自動填寫」功能，使用者戴口罩輸入自己的密碼時，密碼會自動出現。

不過，雖然加入這項功能令人欣喜，但嚴格來說，新功能雖然便利卻也只能嘉惠到已經擁有Apple Watch的iPhone用戶，並無法完全解決Face ID iPhone用戶的痛點。

除了上述新功能之外，根據 YouTuber Rene Ritchie (@reneritchie)的發現，升級到iOS 14.5也將賦予iPhone 12系列5G雙卡雙待的功能。先前這一項功能僅能限於在中國大陸（含香港、澳門）地區的iPhone 12系列，因為當地販售的事實體雙SIM卡卡槽設計的版本；其他販售eSIM+實體SIM卡版本的地區，都還無法開通5G雙卡雙待（僅支援5G+4G）。而在升級到iOS 14.5之後已確認可順利解鎖這項功能，讓未來有需要因商務出差或是出國旅行的朋友，可以購買旅遊地點販售、更為便的5G上網卡，或者私人電話、工作用電話都可同時在iPhone 12系列中啟用5G服務。

iOS 14.5 developer beta:



⌚️ Unlock iPhone with Face ID + Apple Watch if you’re wearing a mask. Haptic notification + ability to re-lock



🔒 App Tracking controls



🚨 Hey, Siri, call emergency!



🎮 Latest Xbox/PS controller support



📱 5G global dual-SIM support — Rene Ritchie (@reneritchie) February 1, 2021

在釋出iOS 14.5/iPadOS 14.5 Developer Beta 1之後，預計不久之後蘋果就將釋出iOS 14.5以及iPadOS 14.5的Public Beta，凡加入Apple Beta軟體試用計畫的使用者，皆可安裝Public Beta，提前適用新版本的功能。唯Public Beta並非屬於正式版，升級後可能就不穩定，建議要先行備份並且安裝在非工作用手機中，以免影響正常使用的需求。

(科技)