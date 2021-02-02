雖然巫師昨日靠著畢爾與韋斯布魯克聯手逆轉絕殺籃網，但巫師依舊擺脫不了全聯盟戰績墊底的地位，尤其是畢爾多次失望的表情歷歷在目，頗有英雄落幕的感覺，令外界頗為不捨。不過NBA記者Duncan Smith報導，目前東區戰績暫居第9的尼克，有可能以8換1的方式向巫師交易畢爾，目標鎖定睽違已久的季後賽門票。

尼克打算用蘭道爾、布洛克、諾克斯、尼利基納以及4個未來首輪選秀權，而4個選秀權分別是尼克自身2021年與2023年，還有先前交易波爾金吉斯從獨行俠手中獲得的2021年和2023年首輪選秀權。

尼克為了招攬畢爾可說是展現十足誠意，尤其是本季場均22.4分、11.1籃板、6助攻，創下生涯顛峰的蘭道爾，是一位準明星賽等級球員，對於巫師而言，蘭道爾可以彌補禁區弱點，布洛克則可以強化防守，而諾克斯和尼利基納是兩名過往高順位新秀，只可惜過去幾個賽季並沒能在尼克打出應有天賦，或許換個環境之後，這兩位年輕球員能夠在華盛頓特區竄出頭來，加上4個首輪選秀權，巫師有機會從谷底翻身。

對於尼克而言，席波迪執掌兵符後讓這支萬年殿底球隊看見一絲希望，目前9勝12敗暫居東區第9，有機會重返8強，但尼克依舊欠缺一名能夠撐得起場面的真正球星來領導這支球隊，畢爾將會是一個不錯的選擇。

本季至今，畢爾場均可貢獻34.9分、5.1籃板、4.7助攻，暫居聯盟得分榜第一人，他的到來可以幫助尼克角逐季後賽門票，更可以讓沉寂多年的麥迪遜花園廣場迎來一位真正的全明星賽等級巨星。

(中時 )