台灣街頭小吃價格實惠，每到用餐時間就吸引許多人去，一名網友好奇「小吃店哪一樣食物的利潤最高？」並公布自己心目中的前三名，引發網友熱議，綜合大家的回答發現「滷味小菜」是大家心中的第一名，隨便夾幾樣可能就是主食價格的好幾倍，甚至還看過一盤50元的小菜。

一名網友昨在PTT上發文表示，之前跟朋友討論過「小吃店哪一樣食物利潤最高？」其中大家都猜測可能是蛋花湯、陽春麵（油麵版本）和燙青菜，而這幾道菜的共通點就是烹飪時間短、成本低，不過燙青菜遇到颱風可能會翻車、變超貴，不知道大家覺得小吃店利潤最高的食物是什麼？

貼文引發熱議，綜合網友回應發現「滷味小菜」是大家心中利潤最高的餐點，「各種滷菜跟燙青菜」、「小菜！隨便夾幾樣就是主食的好幾倍起跳」、「豬頭皮幾十元隨便滷一下就能賣好幾份，且一份常常都是30元起跳」、「絕對是小菜」、「有滷菜和湯才能墊高每個人的消費額」、「滷蛋、海帶、油豆腐」、「一碟50的小菜」。

另也有網友認同原PO的觀點，指出蛋花湯是小吃店利潤最高的食物，因為其食材成本才3塊半，湯是本來的湯底、蔥花是本來的蔥花，一碗賣你15至20元；還有升級版的青菜豆腐蛋花湯，一碗賣35元，但食材成本大概才8、9元。

(中時新聞網)