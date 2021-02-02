嘉義縣朴子警分局轄下15個派出所一早出動警車，載著一箱箱的認捐年菜，送至各轄區內弱勢家庭。（張毓翎攝）

朴子市文化里志工杜佩芬（左）將愛心年菜送到民眾手中。（張毓翎攝）

為讓弱勢家庭有一頓豐盛的年夜飯，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭在臉書「幸福朴子人」上發起「愛心年菜認捐」活動，受眾多善心網友回響，今年總共募集到421份。歷年都共襄盛舉的朴子警分局，今年同樣熱情響應，2日一早轄下15個派出所出動警車，載著一箱箱的認捐年菜，送至各轄區內弱勢家庭，讓這些家庭心暖暖。

楊石旭表示，每年的年菜認捐活動一直受到熱烈回響，迄今已邁入第7年，從第1年30多份，第2年70多份，到第3年增加至140多份，第4年250份，第5年357份，第6年391份，而今年幾周內就成功募集421份，謝謝網友的支持，以及許多熱心分送年菜的員警和里內志工們。

楊石旭說，今年認捐的年菜有佛跳牆、魚翅羹、櫻花蝦油飯3樣，每份1000元；其中300份將發送給朴子、六腳及東石等3個鄉鎮市的弱勢家庭及獨居老人，另外121份則會送到聖心教養院、安仁家園等慈善機構。

朴子警分局副分局長黃茂峰表示，派出所員警經常利用時間留意轄區弱勢家庭的生活狀況，剛好也利用這個機會，讓員警們更深入關懷基層弱勢家庭，轄下15個派出所今年上午8點半開始發送，預計在今天中午以前，全數發送完畢。

(中時 )