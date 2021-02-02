即便美國前總統川普已經下台，他對共和黨的影響力仍相當大，路透社獨家報導，不滿川普「毒瘤」深根黨內，大批布希前朝官員已經陸續退黨，他們指控共和黨已經淪為「川普邪教」，已經不是他們原先認識的共和黨。

川普下台，共和黨面臨身份認同危機。

路透社報導，上月6日大批川粉闖進國會暴動釀5死後，許多美國前總統小布希（George W. Bush）時代前朝高官都希望共和黨人可以捨棄川普、繼續向前，並且公開譴責川普關於大選舞弊的不實指控。

不過至今許多共和黨人仍不願和川普切割，甚至延續川普路線，這些小布希前朝官員表示已經認不出現在的共和黨了，這些人不是主動終止共和黨的黨籍，要不就是讓會籍自動期滿失效。在小布希任內白宮通訊辦公室工作長達6年的布塞爾（Cristopher Purcell）表示，據他所知60至70名前朝官員已經退黨或者正在辦理退黨，而且「這個數字每天都在增加」。

曾在小布希任內擔任財政部副部長的古魯爾（Jimmy Gurule），「我所認識的共和黨已不復存在，我會稱現在的它是『川普邪教』。」

路透社指出，大批前朝官員出走是共和黨內部因為川普及殘存勢力分裂日趨嚴重的另一訊號，目前共和黨內的溫和派及中間派都對川普的殘存勢力極度不滿，缺乏這2派的支持，共和黨將很難在接下來的選舉中拿下勝利。

一些數據清楚表明了川普對共和黨的影響力，川粉闖入國會暴動後，當天國會仍有過半數共和黨人投票阻礙認證拜登勝選，包括8名參議員及139名眾議員。聯邦參議院即將在8日當周起審理彈劾川普的案件，多數共和黨參議員已經暗示不會支持彈劾川普。

共和黨領袖不願和川普切割是逼走部分共和黨前朝官員的最後一根稻草，小布希政府時代的財政部司庫（Treasurer of the United States）瑪琳（Rosario Marin）表示，如果共和黨持續是川普的政黨，「我們當中許多人將不會回來」，「除非參議院定他罪，並且擺脫川普毒瘤，否則我們當中許多人再也不會投票支持共和黨領導人。」

另外據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，在國會暴動後，至今已有超過3萬名共和黨選民退黨，報導指出，這樣大規模的退黨潮幾乎前所未見，可能對輸掉總統大選及參院多數席次的共和黨帶來新挑戰。

(中時新聞網)