國民黨電商中心推出飛行夾克，遭民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書批評「學2019年的民進黨發行『飛行夾克』」，狂酸一頓。經國民黨批判抗議「民進黨公然年齡歧視！」范綱皓昨在臉書公開道歉，國民黨主席江啟臣今早在臉書肯定范勇敢負責的表現，「與蔡總統、蘇院長等民進黨高層不同」，讓人看見台灣未來不同的政治景象。

江啟臣說，昨天民進黨的社創中心主任范綱皓在網路上因為年齡歧視的事件，公開道歉，我們必須肯定綱皓勇敢負責的表現，因為綱皓與民進黨的高層不同，直到今日，蔡英文總統與蘇貞昌院長始終不願意為「承諾跳票，開放萊豬進口」而道歉，綱皓的行動也讓我們看見台灣未來不同的政治景象。

他說，藍綠惡鬥是不必要的，台灣民主的深化必須要政黨的健康競爭，不惡意抹黑攻擊，用更負責任與更有深度的方式討論公共政策，甚至是政黨經營。

江啟臣說，國民黨對於「中華民國」、「民主體制」的堅持，與民進黨走向「法理台獨的道路」始終不會一致，但他相信全體國人同胞，不分藍綠，愛護台灣，珍惜民主的心卻是緊緊相依。民進黨的少數高層，三不五時脫口而出「消滅國民黨」、「國民黨不倒，台灣不會好」，這些人干願自居東廠，打擊政敵，消滅監督政府的力量，失去對民主政治的信任，這才是扯台灣後腿，也讓台灣的民主蒙上「民主獨裁」的陰影。

江啟臣強調，年節將近，疫情肆虐未止，食安疑慮未消，2021台灣必須團結面對更多艱難的挑戰，監督政府的力量更不能在此刻被分化，國民黨會扮演好最堅實的監督力量，與人民站在一起，他也必須提醒在此刻操作分化，只是換「得台灣的原地踏步」與「未來更難解的挑戰」，這絕非全民的期待。

(中時 )