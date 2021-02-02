因應國外轉單效應及年後轉職，企業人力需求大幅增加，台南市永康就業中心明天（3日）上午9時至11時在中心2樓多功能教室(永康區東橋二街18號)辦理「牛年轉新機、就業好時機」徵才活動，共20家廠商提供超過1,000個職缺，其中，宏遠興業祭高薪搶人才，尖端技術研究員最高薪達60K，群創光電設備技術士起薪日班34K、夜班41K，請民眾多加把握機會。

徵才廠商有皆豪實業、科學城物流、亮鴻企業社、渼爾康化粧品、勝騰食品、宏遠興業、臺南紡織、台灣穗高工業、亞獵士科技、群創光電等10家廠商，另有堤維西交通工業、統一實業、南茂科技、晶越晶體科技、期美科技、香格里拉台南遠東國際大飯店、梅瑞實業、志盛科技電機、正新橡膠工業、喬陞機器等10家廠商代收履歷。提供現場作業員、電焊氬焊專員、CNC車床技師／半技師、倉管人員、氬焊及焊接技術員等1026個職缺。

欲知活動詳細訊息可上雲嘉南分署網站或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心。因應武漢肺炎疫情持續，為避免傳染風險，凡參加求職者請全程戴口罩，小心防疫。

(中時 )