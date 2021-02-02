台股護國神山台積電（2330）繼昨日強彈回神後，今持續開高大漲，短線反彈走勢呈現急行軍格局，使旗下相關設備廠與封測等供應鏈，再度被法人關注，尤其部分在KnowHow（核心技術）居全球隱形冠軍者，法人鴨子伐水逢低布局，值密切追蹤。

台積電周二甫開市暫報629元，盤中最高價一度來到636元，最低價也有622元，顯示極短線高檔趨堅整理，欲小不易架構愈趨明朗。

該狀況再度吸引台積電零股交易的小資族散戶回籠，例如迄上午10：12的零股交易累積逾64萬股，至10：22僅10分鐘差距，盤中零股交易再暴增逾75萬股，預估今零股交易可輕易破百萬股大關。

台積電零股交易再度轉趨活絡，或也與專業外資花旗調高波段目價有關，花旗上看台積電波段目標達900元，且在最樂觀狀況，甚至可挑戰至1100元之上，顯示大波段的上漲空間還不小，而持續吸引小資族散戶目光。

除台積電零股交易熱絡外，神山周遭供應鏈，也再度獲法人青睞，包括設備供應鏈的中砂、帆宣、辛耘、弘塑、京鼎、志聖、漢唐、家登、信紘科、崇越、閎康等，與封測供應鏈的志聖與均豪，還有靶材供應鏈的光洋科等，逢低被「有心人」默默布局，尤其是部分被視為全球隱形冠軍的供應鏈，更值關切。

據了解，台積電已在1月14日宣布2021年的資本支出，高達250億～280億美元，遠超越法人預估的200億～220億美元，而且台積電高層還預期未來5年的年複合成長率，仍可望高達2位數，顯示神山母雞帶小雞的共榮圈不宜小覷。

(工商 )