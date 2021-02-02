中國人民銀行2日公告顯示，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展人民幣（下同）800億元逆回購（附賣回）操作。此次操作中標利率為2.2％，與此前持平。由於2日有20億元逆回購到期，等於單日實現淨投放780億元。這也是人行公開市場操作的連續第三日淨投放。

上週五（1月29日）與本週一（2月1日），人行均通過公開市場進行1,000億元7天期逆回購操作，兩日均實現淨投放980億元。人行在這三日累計淨投放2,740億元。

華爾街見聞報導，在人行投放流動性下，2日資金利率明顯回落，最新資料顯示，銀行間市場隔夜質押式回購加權利率回落至2.2558％，7天期回落至2.20％。

1月中旬之後，人行公開市場操作逐步從淨投放轉向淨回籠，1月全月淨回籠了2,165億元。1月29日，在持續多日淨回籠、市場資金面趨緊之後，人行終於開始向市場增加了流動性。在中信證券諸建芳團隊看來，由於現階段時點臨近春節，市場仍然關注人行春節前的流動性操作，幫助平抑節前的流動性缺口。

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