美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天接受媒體訪問。記者問，若中國對台灣採取行動，美國如何因應？美中是否會發生軍事對抗？他說，會確保美國軍事布局能阻止中國侵略。

布林肯上月在聯邦參議院人事聽證會上表示，中國是美國國家利益的最大威脅。

微軟國家廣播公司（MSNBC）記者密契爾（Andrea Mitchell）在專訪中提問：「如果中國對台灣有所行動，你會採取措施嗎？你認為美國未來可能與中國發生軍事對抗嗎？」

布林肯表示：「毫無疑問地，中國對美國構成的挑戰比其他任何一個國家都要大。」

但他也承認，美中關係複雜，當中含有敵對層面、競爭層面，當然也有合作層面，「但不論是哪個層面，美國都必須以有力而非軟弱的立場來因應中國」。

而「力量來自於美國有強大的聯盟，這是中國沒有的；要實際參與國際事務，在國際機構上現身，因為當我們撤退，中國就會補進空缺，進而成為制定規則的一方」。

布林肯表示，當中國提出挑戰，包括鎮壓新疆維吾爾人或香港民主，美國要站出來捍衛自己的價值觀；還要確保美國的軍事布局，能夠阻止中國的侵略。

布林肯說：「好消息是，上述種種都在我們的掌握之中。」

他同時引用總統拜登競選期間的主軸「重建美好未來」（Build Back Better）表示：「從許多方面來說，中國構成的挑戰，除了來自中國實力崛起，也來自美國加諸於自身的弱點，但我們可以克服這些弱點、『重建美好未來』，建立更強大的聯盟，投入全球事務，捍衛我們的價值觀，投資在人民身上，確保我們有完善的軍事布局。」

(中央社)