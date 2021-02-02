去年進出口數據似乎未受中國貿易制裁影響，似乎給澳洲更多信心，推出8年3000萬美元(約8.5億台幣)「湄公河-澳洲打擊跨國犯罪」計畫，已透過公開招標找執行團隊。外務貿易部稱目的是維持區域繁榮穩定，但東南亞研究專家布蘭德(Ben Bland)表示，此舉意在降低北京當局在東南亞主導地位。

這項計畫資金由澳洲官方發展援助(Official Development Assistance)提供，目標是幫助湄公河流域國家如越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸等打擊毒品、人口販賣、性犯罪、金融犯罪等括國案件。該計畫指出，東南亞是全球最大冰毒(ice，甲基苯丙胺結晶體)市場，此外每年非法流動的貨物和人口價值高達730億至1140億美元間。

外務貿易部發言人稱該計畫會「促進區域協調以應對區域挑戰」，並稱包容、穩定的亞太區域符合澳洲長期利益，也提到會與中國合作：「我們透過與湄公河夥伴及美國、中國、日本合作，打擊湄公河流域的販毒和洗錢活動。」計畫得標企業將與湄公河流域國家建立聯繫管道與緊密合作，制定詳細打擊犯罪計畫，而澳洲政府將扮演居間協調角色。

但澳洲智庫洛伊國際政策研究所(Lowy Institute for International Policy)東南亞計畫主任布蘭德認為，東南亞地緣政治重要性與日俱增，而很顯然中國大陸正發揮越來越大作用，大部分ASEAN(東南亞國家協會)成員國企業都已經與陸企建立合作關係或充當陸企供應商，因此計畫真正目的是擴大澳洲對湄公河流域國家影響力，降低中國主導地位。

大陸官媒《環球時報》似乎也是一樣看法，國際英語版昨(1)日刊載評論，指澳洲在與中國緊張關係不斷升級下，對東南亞地緣政治興趣似乎正在增長，並稱「坎培拉在湄公河流域的策略創造各國不想要的不穩定」(Canberra's ploy in Mekong creates unwanted instability)。

布蘭德說：「如果澳洲與盟友，例如美國、日本，想制衡中國，就須要找到更多方法幫助東南亞國家解決他們經常面臨的問題，好比跨國犯罪。」他稱，這項計畫會拉近澳洲與東南亞各國距離，增加多方合作機會，當有得選擇時，ASEAN自然會降低對大陸依賴。

不論中國大陸、澳洲、ASEAN各成員國都是去年簽署、史上最大自由貿易區RCEP(區域全面經濟夥伴協定)締約國，但雙方關係並未因此和緩。澳洲新任外務貿易部長特漢(Dan Tehan)1月24日表示已致信差不多同時在去年12月上任的大陸商務部長王文濤，稱希望恢復對話，但遭《環球時報》斥責僅是在演戲以贏得國際輿論戰，從澳洲同時卻未放鬆圍堵中國努力，或許也可看出為何陸方仍堅持對澳強硬立場。

(中時新聞網)