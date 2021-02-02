現在愈來愈多學生參與學習，除了因應升學需要，也為社會注入正能量。金車文教基金會今天公布調查指出，5成青少年喜歡服務學習，但僅1成6能從中得到專業知識，與服務學習的核心精神落差甚大。

金車文教基金會去年12月進行「青少年服務學習問卷調查」，針對全台灣國中、高中職及大專院校學生發放問卷，總共回收網路問卷4257份、紙本1601份，共計有效問卷2656份，在信心水準97％下，有正負3％以下的抽樣誤差。

調查指出，高達5成青少年喜歡服務學習(50.5％)，且年紀越大喜歡的比例越高：國中(27.8％)、高中(32.4％)、大學(41.2％)。在服務過程中有快樂喜悅(51.4％)、社會經驗(40.3％)和自我肯定(40.3％)等收獲，但實際參與服務學習後，卻也發現實際服務與想像有落差(21.6％)，大學生比例更高達近三成(29.2％)。

青少年為何參加服務學習？近5成青少年是因為學校規定而參與服務 (50.5％)，受大學推動服務學習必修或選修課程影響，更有高達6成5大學生因此參與服務學習(65.8％)。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，從問卷中反映出學校仍多將勞動服務轉化為服務學習，學生也多以應付課業和升學的心態看待，更擔心隨著疫情影響，服務場次減少，會導致學生對服務無感甚至大幅降低熱忱。

台師大學同心服務隊總籌許竹宜表示：「疫情對我們的影響是顯而易見的，營隊停辦固然遺憾，也造成個人的失落感與社團營運上的損失。」但以服務者角度而言，營隊停辦也就等同缺失了提供服務給對象這一重要環節。

針對疫情對服務產生的影響，中原大學服務學習中心李俊耀主任表示：「這是危機也是契機，如何在疫情肆虐下，讓服務不間斷，持續協助社福機構，是志工團隊亟需面對的議題。中原大學長年力推的專業系所服務學習課程，在毋須經常與人群接觸的防疫前提下，也是一項可持續進行的特色活動。」

(中時 )