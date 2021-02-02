中廣董事長趙少康宣布返回國民黨，並表態有意爭取黨主席，引發諸多討論，而因為趙少康表明有韓國瑜力挺，在網路上出現許多網軍對其做出攻擊，對此，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」就發文表示相信韓總的決定，「1450怕誰、罵誰，那個人出來就對了！」

趙少康宣布回歸國民黨、有意參選黨主席後，網路上便出現許多唱衰的聲音，「當年是政治明星，但是輸給陳水扁後就沒啥政治發展了」、「趙一半，任何職位都幹一半就跑。當過環保署長還不如上一任的簡又新有建樹」、「不認為他有很強，被阿扁壓著死死」、「不重要了，已過去式」等酸言酸語不絕於耳。

「韓黑父母不崩潰」對於1450的攻擊相當憤怒，在昨(1)晚發文表示，趙少康說要對抗「蔡慈禧網軍義和團」，如今論壇上的1450網軍已經整個怕到崩潰洗版，「1450怕誰、罵誰，那個人出來就對了！」而韓國瑜也發文表態支持趙少康，「韓國瑜挺誰、我們就挺誰！」

這篇文也引來許多網友討論，紛紛留言表示「庶民藍和知識藍的結合，團結再出發」、「誰能讓1450崩潰就支持誰」、「相信市長的智慧選擇」、「支持趙少康出來消滅1450」、「韓市長真的憂國憂民，支持韓國瑜，支持趙少康」、「1450越亂罵，代表那個人做得越好！」

(中時新聞網)