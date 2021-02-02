美股四大指數昨夜全面彈升，亞股今日多頭續航，台股大盤也在權值龍頭台積電(2330)強漲逾3.5%領軍續攻下，開高136.6點，在鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等權值主帥群起呼應下，大盤持續仰攻近350點，一路收復5日線、月線及15500、15600、15700三座城池，最高來到15781.78點，各大類股一片漲聲，櫃買市場也同步揚升逾1.35%、站上5日線。分析師表示，美股大漲、外資重回買方，台股日K連紅站回月線，盤中一度大漲逾300點，成功站回所有均線。在高價股相互攀比下，電子股資金成交比重一度超過8成以上。

盤面上，股后矽力-KY(6415)多頭伺機挑戰股王寶座，盤中一度衝上2495元，股王大立光穩守平盤上方；祥碩(5269)晨盤一度衝至2140元，刷新歷史天價；台積電晨盤一度站上629元，站上近5日的新高；面板缺料，市場爆搶貨潮，面板族群人氣強強滾，友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)聯袂上漲2~3%不等；IC設計業再掀漲價潮，聯發科(2454)大漲逾4%、天鈺(4961)大漲6%以上；盛群(6202)4月1日以後「出貨」的MCU全產品線調漲15%售價，此舉將帶動其營收與毛利率將同步上揚，今股價反映利多，股價一度大漲逾5.5%，股價衝上77.7元；第一銅(2009)挾著昨外資、自營商聯手買超1510張，今開盤不到30分鐘成交迅速突破3.1萬張，股價一度漲逾8%。

分析師表示，離春節長假封關日僅剩四個交易日，加上下跌出量、反彈量縮，在15600未站穩前，仍有下探15000~季線支撐壓力。封關前台股將偏整理，但目前資金面仍屬寬鬆，整體美股財報、財測仍偏多預期，若無重大利空，預期台股在農曆春節後仍有機會重回盤堅趨勢。

(時報資訊)