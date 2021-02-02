歐盟反壟斷機關周一發上訴聲明，指出法院先前推翻了判決，撤銷了對iPhone製造商蘋果在愛爾蘭欠稅案必須支付130億歐元(157億美元)的命令，犯了法律上的錯誤。

歐盟執委會在打擊其眼中跨國稅務規劃上，著力甚深。執委會正準備對位在盧森堡的歐盟法院提出上訴。去年歐盟普通法院做出判決，稱執委會沒有達到必要的法律標準，來顯示蘋果擁有不公平的優勢。

歐盟在2016年控訴了蘋果兩項稅務作為，人為地降低了蘋果過去20多年來的稅務負擔，2014年甚至降低到0.005%。

執委會在周一的文件中指出，普通法院沒有適當地考量裁決的結構和內容，以及執委會就總部和愛爾蘭分支機構的履行職務所提交的書面文件解釋。

歐盟反壟斷機構補充批評普通法院的判決以及隨後的承認，為相互矛盾的推理，等同於沒有去陳述理由。

歐盟最初的調查關切點並非為蘋果在愛爾蘭的逃稅，而是蘋果將歐洲總部設在愛爾蘭，利用愛爾蘭低稅負的優勢，將蘋果在歐洲各國的收入通通歸納在愛爾蘭總公司之下，涉嫌實行的跨國逃避稅款的行動。

蘋果表示，從下級法院作出判決以來，事實並沒有改變。

未來幾個月，歐盟法院將陸續舉辦聽證會。

(時報資訊)