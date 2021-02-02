中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2日表示，希望美國新一屆政府順應兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，從四方面作出努力：一是正確認識看待中國，二是恢復正常交往，三是妥善處理矛盾分歧，四是開展互利合作。台灣、香港、西藏、新疆等問題，美方碰不得。

楊潔篪與美中關係全國委員會董事會成員進行視頻交流，就中美關係和共同關心的問題交換意見時，做上述表示。

「中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。」楊潔篪表示，「中方願同美方共同努力，推動中美關係沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展，造福兩國和兩國人民；同時我們將繼續堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。希望美國新一屆政府順應兩國民意和歷史潮流，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係回到健康穩定發展的正確軌道。我認為可以從以下幾方面作出努力。」

一是正確認識看待中國。上屆美國政府對華採取了一系列錯誤政策，根源在於美方一些人對中國存在戰略誤判，將中國視為主要戰略競爭者甚至是對手，這是犯了歷史性、方向性、戰略性錯誤。中國發展的根本目標是讓中國人民過上更加美好的生活。中國堅持走和平發展道路，堅持互利共贏的開放戰略，真誠希望同包括美國在內的世界各國實現共同發展，共創人類美好未來。同時要強調，任何人都無權剝奪中國人民追求美好生活的權利，中國的發展壯大進程是任何勢力都不可能阻擋的。事實上，中美關係發展歷程充分證明，兩國完全可以也需要加強合作協調，實現共同發展，國際社會也呼籲中美開展合作。希望美方超越大國零和博弈的舊式思維，同中方一道，牢牢把握中美關係的正確方向。

二是恢復正常交往。中美關係發展史蘊含著幾十年來兩國各界人士相互接觸、交流、溝通和合作的執著和辛勞，需要倍加珍惜。當前，中美恢復正常交往需要雙方相向而行，在政府層面上，兩國駐對方國家大使館等渠道可以發揮橋梁作用。兩國智庫、高校、媒體、地方、企業等社會各界也可以通過各種形式為中美關係增添更多正能量。希望美國新一屆政府取消那些滋擾中國在美留學生、限制中國駐美媒體、關閉孔子學院、打壓中國企業等錯誤和不得人心的政策措施，搬掉阻礙兩國各界交往合作的「絆腳石」。雙方要更多主動對外釋放中美合作的積極信息，增進兩國人民對彼此的正面認知，夯實支持中美關係發展的社會和民意基礎。

三是妥善處理矛盾分歧。中美是兩個大國，歷史、文化、制度不同，在一些問題上存在分歧，關鍵是要妥善加以管控，不能任由其干擾兩國關係發展大局。雙方應尊重彼此歷史文化傳統，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各自選擇的政治制度和發展道路。中國從不干涉包括大選在內的美國內政，從不對外輸出發展模式，從不搞意識形態對抗，從不尋求挑戰或取代美國的地位，無意劃分勢力範圍。美方應切實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守一個中國原則，切實尊重中方在台灣問題上的立場和關切。美方應停止插手香港、西藏、新疆等涉及中國主權和領土完整的問題，停止試圖通過干涉中國內政來牽制阻撓中國發展。歷史和現實都一再證明，這些問題關乎中國的核心利益和民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會給中美關係和美方自身利益造成嚴重損害。希望美方充分認識這些問題的高度敏感性，慎重妥善處理，避免給中美互信合作造成干擾和破壞。

四是開展互利合作。習近平主席多次講過，中美合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事。在疫情面前，中美能夠合作且必須合作的領域不是減少了，而是更多更廣了。中美雙方在抗擊疫情、經濟復蘇、氣候變化等領域擁有很大合作空間。兩國還可以探討如何共同完善全球公共衛生體系。美方一些政客應立即停止借疫情對中國搞污名化，為雙方開展抗疫合作營造有利氛圍。

楊潔篪表示，在經貿問題上，中方強調，經貿問題不應政治化，「國家安全」概念不能被濫用。中方將一如既往歡迎美國企業來華經營投資，雙方都要為對方企業提供公平、開放、非歧視的環境。作為世界前兩大經濟體，兩國增長前景越廣，越有利於兩國人民和世界人民。中方願同美方加強宏觀經濟政策協調，並就維護全球產業鏈供應鏈安全、維護全球經濟金融穩定開展合作，助力兩國和世界經濟增長。

楊潔篪指出，在應對氣候變化領域，中國全面貫徹新發展理念，堅定不移落實氣候變化《巴黎協定》承諾，宣佈力爭2030年前二氧化碳排放達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。中美可就氣候變化、開發新能源、推動低碳可持續發展等開展互利合作，在實現經濟社會發展的同時保護好我們的地球共同家園。

楊潔篪呼籲，雙方應推進在兩軍、執法、禁毒、網路安全等領域的交流合作，加強在發展減貧、反恐、防擴散等重大全球性挑戰和地區熱點問題上的溝通協調，為世界提供更多公共產品。雙方還可以在聯合國、世界衛生組織、二十國集團、亞太經合組織等多邊框架內加強合作，進一步完善和加強全球治理，推動全球化朝著更加開放、包容、平衡、普惠和共贏的方向發展。

(中時 )