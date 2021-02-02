迎接春節連假觀影高峰，台灣大哥大旗下影音平台myVideo再次攜手國光客運，提供72小時（3天）免費看序號，讓上萬部電影戲劇陪伴民眾返鄉過年。此外，更祭出強檔新春活動，包括看片金回饋、Apple TV抽獎等，還有與院線同步的超級英雄片《神力女超人1984》，以及入圍多項金馬獎的《怪胎》等大片與近期爆紅的日本動畫《天竺鼠車車》及《進擊的巨人final season》接力上檔，陪用戶團圓過好年！

看準春節返鄉民眾乘車時的觀影需求，myVideo在2020年與國光客運首度合作，提供乘客24小時線上影音免費看服務，兌換率近8成！2021年新春跨界聯名合作再升級推出《myVideo X國光客運 請你追劇》，2月8日起至3月31日止，民眾只要到全台國光客運車站站點，掃描櫃檯立牌QRcode，就可獲得限量10,000組的myVideo 3天豪華月租免費看電子序號，讓民眾不僅能在車上盡情觀賞電影強片，下車回家後也能無縫接軌，與親朋好友們共同分享myVideo精選的萬部電影、戲劇、動漫、兒童等精彩影音內容。

近期夯片都在myVideo看得到。（myVideo提供／黃慧雯台北傳真）

為迎接春節期間看片高峰並感謝觀眾長期支持，myVideo也推出《myVideo看最「牛」影視 牛轉好運》回饋活動，即日起至3月31日止，凡是在myVideo租借任一部電影或戲劇，就享有消費金額10%的看片金回饋，並且看越多中獎機會越大，可以拚手氣抽千元mo幣；升級任一豪華月租方案，更可參加Apple TV、realme 32吋 Android TV 連網顯示器。在春節闔家團圓的溫馨時刻，2月份期間於凱擘大寬頻/台灣大寬頻機上盒訂購myVideo季繳方案就送88元看片金，還有機會抽中65型4K大電視及8,888元mo幣！此外只要單次付費租借任一電影或戲劇，即可抽知名餐廳烤雞餐券。

myVideo春節期間精銳強片盡出，搶先上架全台票房破億、院線熱映中的《神力女超人 1984》，更為回饋用戶，該片單次租借祭出349元的價格，要讓DC宇宙的廣大影迷們用划算的價格享受優質強片！而針對國片熱潮持續發燒，myVideo也獨家上架入圍多項金馬獎、2020年國片票房暢銷排行榜前十名的《怪胎》，以及同樣金光閃閃，榮獲金馬獎最佳新演員、最佳音效兩項大獎的《無聲》。除此之外，安海瑟薇主演的奇幻喜劇作品《女巫們》，名導克里斯多福諾蘭執導的燒腦神作《天能》及迪士尼強片《花木蘭》等多部賣座精采電影及近期爆紅的日本動畫《天竺鼠車車》及《進擊的巨人final season》，也都在平台上等你來看！同時，為滿足廣大劇迷的期待，《未來媽媽》、《做工的人》、《追兇500天》、《預支未來》等由myVideo共同出品、討論度極高的劇集也持續熱播，保證讓劇迷們大呼過癮！

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